Protestar o no protestar

Vienen curvas. Se prepara un final de invierno reivindicativo. El campo español reflexiona. En Europa, las curvas empezaron en Países Bajos hace medio año y ... siguieron por Rumanía, Alemania, Polonia y Francia. La competencia desleal de terceros países, que venden sus productos agrícolas en el mercado europeo con precios más bajos, al no tener las exigencias medioambientales de la Unión Europea, está provocando tensión y manifestaciones. Cada país tiene razones locales para agitar las protestas: los agricultores polacos no quieren que entre cereal ucraniano barato, a los holandeses les irrita la normativa para reducir las emisiones de nitrógeno, en Alemania protestan por el recorte de ayudas, caso de la subvención al gasoil agrícola, y en Francia, no entienden que deban dejar en barbecho el 4% de las tierras cultivadas, no comparten que se eliminen las ayudas al gasoil, denuncian que sus coles de Bruselas son más pequeñas que las belgas porque a ellos no les dejan utilizar determinados productos fitosanitarios y, además, aseguran que en España jugamos con nuestras propias reglas y producimos fruta más barata. ¿Y los agricultores españoles? Las organizaciones agrarias valorarán este mes si protestan o no. El ministro Planas ya ha avisado de que se seguirá bonificando el gasoil, pero están la sequía, la competencia desleal de terceros países, el bajo precio de los limones malagueños o los problemas hídricos en Huelva. ¿Son razones suficientes para protestar en España? UPA, COAG y Asaja lo decidirán en los próximos días.

