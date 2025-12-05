El ejército ganadero

Comenta Compartir

Ni Napoleón habría sido capaz de diseñar un ataque envolvente tan demoledor como el que están sufriendo los ganaderos. En menos de un mes, tres ... cargas despiadadas de virus han hecho peligrar las líneas de defensa de un sector que exporta 11.000 millones de euros, alimenta a 50 millones de españoles y da de comer a los propietarios de 170.000 explotaciones ganaderas y a sus 750.000 empleados. Alboreaba octubre cuando por el Alto Ampurdán atacó la dermatosis nodular contagiosa y hubo que poner en marcha protocolos de control. Las exportaciones de vacuno y derivados (1.769 millones en 2024) sufrieron un varapalo y hubo que cerrar los mercados ganaderos del norte de España. Llegó después el asalto de la gripe aviar y las gallinas en libertad fueron confinadas el 13 de noviembre. Exportamos 167.19 millones en huevos y la ofensiva ha hecho mella en el sector, además de provocar una subida del precio de los huevos que tiene parte de lógica y parte de especulación. La ofensiva final se ha desatado contra el ala porcina del ejército . La peste ha avanzado por Cataluña, donde abundan las granjas de cerdos y reside la mayor capacidad de una exportación de productos porcinos, que ascendió el año pasado a 8.800 millones. Estas tres agresiones sincronizadas han dejado exhausto al ejército ganadero. Si queremos colaborar en su defensa, debemos hacer caso a Sanidad, que vigila, analiza y certifica la seguridad de consumir carnes y derivados de estas especies.

