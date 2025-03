Estabilidad y buena valoración del seguro agrario

Comenta Compartir

De acuerdo con los últimos datos aprobados por Agroseguro y correspondientes a 2021, el valor de las primas contratadas en los seguros agrarios combinados ascendió a casi 800 millones de euros, prácticamente lo mismo que en el ejercicio anterior. La producción asegurada alcanzó un récord histórico, ascendiendo a 15.590 millones de euros, lo que supuso un repunte del 2,4% con respecto a 2020. En esta favorable evolución han jugado un relevante papel las líneas de aseguramiento de hortalizas, cítricos o uva de vino, que han experimentado incrementos significativos.

Este crecimiento se ha visto influido, entre otros motivos, por una alta siniestralidad, que aumentó un 22,5% en relación a 2020, y se situó en los 758 millones de euros, un 5,3% por debajo del valor de las primas contratadas. Se trata de la cifra más alta de siniestralidad, solo superada por la correspondiente al año 2012. Todo ello ha llevado a que en ese ejercicio Agroseguro tuviera una pérdida neta de casi 19 millones de euros, compensada por la reserva de estabilización

Y es que es necesario recordar que en 2021 se produjeron un gran número de eventos meteorológicos intensos, aunque paradójicamente la sequía no fue uno de ellos. Pero sí la borrasca Filomena y las fuertes heladas que le siguieron, que afectaron en particular a hortalizas, cítricos y viñedo, precisamente las que han crecido más en contratación de seguros para 2022. Y es que detrás de años cargados de siniestros, los productores ven las orejas al lobo y hacen un esfuerzo mayor por cubrir sus producciones. También sufrieron sus consecuencias otros cultivos de gran valor como el olivar y el plátano, incluso explotaciones ganaderas que tuvieron importantes pérdidas por aislamiento. Pero no solo fue Filomena, las altas temperaturas de febrero afectaron al cuajado de muchos frutales de hueso, y las heladas de marzo y abril atacaron a las floraciones, también de almendros y viñas. Tampoco nos podemos olvidar de la DANA de finales de agosto y principios de septiembre que atravesó toda la península y produjo muchas pérdidas en el viñedo castellano manchego. Son solo algunos ejemplos de siniestros en la anterior campaña de seguros, pero no nos podemos olvidar de los actuales, las fuertes lluvias en las costas levantinas y las súbitas nevadas y caídas de temperatura en las últimas semanas, con muchos frutales ya en flor.

El hecho es que los siniestros provocados por una meteorología cada vez más cambiante, derivada entre otros factores de un avance en el cambio climático, hace que los seguros agrarios sean cada vez más necesarios y que crezca también la confianza de los profesionales del campo, o al menos así lo reflejan los resultados de la encuesta del Índice de Calidad Percibida 2021, realizada por una consultora de investigación de mercados para Agroseguro. La valoración media que los asegurados han dado al seguro agrario es de un 7,1, aumentando ligeramente con respecto a 2019 y 2020. Las líneas de seguro mejor valoradas son la de retirada y destrucción de animales (7,9), seguros pecuarios (7,4) y seguro de cítricos (7,4). Todavía no es considerado un servicio sobresaliente, pero sin duda se trata de un resultado muy notable. Y en este contexto se debe avanzar hacia un crecimiento de la contratación y de las coberturas, todavía más intenso, para lo que es clave conocer bien los puntos débiles potencialmente mejorables, tanto por parte de Agroseguro como de la propia Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa).

Pero entre tanto, algunas organizaciones agrarias manifiestan su malestar por unos datos que consideran beneficiosos para el 'pool' de aseguradoras y que por tanto creen que deben revertir en la mejoría de las diferentes líneas. Un conflicto que solo se puede resolver con una comunicación fluida y clara por ambas partes y un buen entendimiento de los procesos, algo sobre lo que puede haber buena voluntad, pero que no facilita un sistema que, aunque sea eficiente y bien valorado, es complejo.