Resiliencia

Dice el refrán que 'cuando en diciembre mucho llueve, buen año es el que viene'. Tan deseadas son estas últimas lluvias para todos los sectores ... agrarios en Extremadura, que bien podemos cambiar el nombre del mes por el de octubre.

La mayor parte de la ganadería extremeña es extensiva, por lo que aprovecha eficientemente los propios recursos naturales del territorio mediante el pastoreo, con la importancia que ello supone para la sostenibilidad, la conservación del patrimonio, la mitigación del cambio climático, la prevención de incendios y el desarrollo rural. Por tanto, no es de extrañar que estas últimas lluvias sean un alivio para el sector vacuno de Extremadura, a fin de que pueda disponer de pastos para el ganado.

Ahora sólo falta que siga lloviendo, porque acumulamos ya dos años consecutivos con sequía prolongada, que está poniendo muy difícil la rentabilidad de nuestras explotaciones de vacuno. No por precios, que son buenos en muchas producciones agrarias, sino porque no compensan los costes de producción que estamos asumiendo y que se han ido incrementando de forma paulatina tras la guerra en Ucrania. Esto hace que cueste trabajo llegar a la rentabilidad de las explotaciones de vacuno para que puedan seguir teniendo un futuro.

No podemos olvidar que el censo de ganado vacuno en nuestra región ha sufrido un descenso en el último año, pasando de 924.448 cabezas de vacuno en 2021 a un total de 910.374 en el 2022, según datos del FEGA, a pesar de que en los últimos diez años hemos registrado una tendencia de crecimiento de ese censo. Esto hace vislumbrar un abandono de la actividad ganadera en el sector de vacuno y el problema es mayúsculo, puesto que no afecta únicamente al sector productor, sino que desencadenaría también una crisis en el ámbito industrial agroalimentario.

Esta es una preocupación más que se suma a la lista que ya tiene el sector, con el incremento de los costes, los efectos de la sequía y los problemas de sanidad animal.

Por eso es fundamental estar unidos en cooperativas, porque la unión es la única herramienta que puede hacernos aumentar la capacidad competitiva en el mercado y en la transformación y comercialización, que son pasos fundamentales que hay que dar para ser competitivos.

Nuestra única capacidad para actuar en la cadena agroalimentaria es estar unidos para aprovechar la fuerza que aporta el cooperativismo agroalimentario. Concentrar así la oferta y tener la oportunidad de ser más competitivos. Porque los precios se marcan desde arriba y es entonces cuando la parte productora pierde. Tenemos que trabajar para que sea al contrario y que esos precios cubran el coste de producción y un margen razonable para que las explotaciones sean rentables y puedan seguir trabajando. Cada eslabón de cadena debe tener su beneficio y eso es lógico, no entendemos ningún negocio en el que no se beneficien todas las partes, pero lo que no puede ser es que la parte perjudicada sea siempre la productora.

En todo ello, la Administración pública debe acompañar al sector ganadero y facilitarnos la posibilidad de que nuestras explotaciones puedan funcionar con normalidad. Además de que tengamos menos trámites burocráticos para que podamos dedicarnos a lo que sabemos, que es producir y producir en unas condiciones extraordinarias.

La sostenibilidad económica de las explotaciones de ganado vacuno es fundamental para que exista también sostenibilidad ambiental y social, porque el manejo que supone evita la pérdida de suelo y los incendios forestales e impulsa nuestros pueblos, nuestra economía y nuestro entorno natural. Su aportación es incalculable.

Y a esos beneficios se añaden las ventajas saludables que supone el consumo de productos procedentes de este sector; algo que debe conocer toda la sociedad y algo que debe aprovechar el propio sector para diferenciar los productos procedentes de ganadería extensiva debido a la calidad que representan.