Papeletas dispuestas en un colegio electoral. HOY

Tierra olvidada

Ángel J. Pacheco Conejero

Presidente De Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Sin lugar a dudas, la proximidad de unas elecciones acelera trámites y da visibilidad a sectores olvidados desde la campaña electoral anterior. El campo extremeño ... lo sabe bien. Aun así, conviene aprovechar ese fugaz minuto de atención para recordar a los partidos políticos que sin agricultura ni ganadería no hay economía rural, no hay pueblos vivos y no hay desarrollo posible. Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura les ha transmitido una serie de propuestas que van precisamente de eso: de realismo, de urgencia y de un modelo que, pese a demostrar cada día su eficacia, sigue necesitando un respaldo político que no siempre llega.

