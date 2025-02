El PSOE tilda de «cortina de humo» las declaraciones de Higuero sobre el regadío de Tierra de Barros

El PSOE de Extremadura ha exigido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que rectifique al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio ... Higuero, y ha tildado de «cortina de humo» sus declaraciones sobre el regadío de Tierra de Barros.

«Las declaraciones del consejero de Vox son una cortina de humo para ocultar la incapacidad manifiesta a la hora de gestionar los regadíos de Extremadura. Es un zafio intento de desviar la atención que no se merecen los extremeños y las extremeñas ni mucho menos los 1.200 regantes de Tierra de Barros», ha asegurado el PSOE extremeño en nota de prensa.

Cabe destacar que Higuero ha tachado el proyecto de regadío en Tierra de Barros de una «estafa» del anterior gobierno regional del PSOE y ha añadido que el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y la exconsejera de Agricultura, Begoña García Bernal, «sabían» que «no iba a salir».

Los socialistas extremeños han aseverado que dichas declaraciones «no pueden ensombrecer» la «histórica firma» este martes de dos acuerdos por los que el gobierno presidido por Pedro Sánchez va a invertir 24,8 millones de euros en el regadío de Extremadura.

Además, han considerado que la región no se merece el «intento de desviar la atención» que pretende el «no consejero de Vox solo con el fin de ocultar lo que realmente hay detrás de su gestión: que no saben qué hacer con el regadío extremeño».

El PSOE asegura que el proyecto está «más que atado»

De este modo, el PSOE de Extremadura ha pedido que «nadie se preocupe» al respecto, ya que el proyecto de regadío en Tierra de Barros está más que atado por el gobierno de Guillermo Fernández Vara.

«¿Cómo puede hablar de estafa el no consejero de Vox cuando todos los pasos están publicados en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), existe la declaración de impacto ambiental positiva, los créditos están retenidos para garantizar la financiación del proyecto y todo está firmado con la comunidad de regantes?», se han preguntado los socialistas.

Por ello, este partido ha insistido en que Guillermo Fernández Vara dejó el proyecto «listo para ejecutarse», con «todas las autorizaciones necesarias» y lo «más difícil», ha apuntado, la «financiación de la comunidad autónoma asegurada».

Por contra, el PSOE extremeño ha remarcado que lo que ha hecho el gobierno de PP y Vox desde que gobiernan en esta región es «lo único que saben hacer: mentir». «Han mentido con los plazos para el inicio de las obras: hablaron de diciembre, luego de marzo sabiendo que todo es mentira», ha apuntado.

Así, han asegurado los socialistas, desde que el regadío depende de Vox por «deseo expreso» de María Guardiola, «solo han sabido crear un relato de la mentira» con el proyecto de Tierra de Barros.

También, y sobre la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura, el Grupo Socialista se muestra «encantado» de que se cree, ya que es una «inmejorable oportunidad» para demostrar «los pasos que han dado unos y los que están desandando los otros desde que gobiernan».

A la vez, ha criticado que María Guardiola, en sus meses de gobierno, «solo ha sabido crear incertidumbre e inseguridad» en los regantes de Tierra de Barros frente a las «certezas y seguridad que éstos encontraron con las políticas de Guillermo Fernández Vara».

En esta línea, los socialistas han considerado que «cada día está más claro» que, en la «parte no escrita» del pacto de gobierno entre PP y Vox, María Guardiola «dejó en manos de la ultraderecha los regadíos extremeños para así dejar caer proyectos como el de regadío de Tierra de Barros».

«Ante la realidad de que la derecha es incapaz de cumplir sus compromisos, el no consejero de Vox opta por la mentira como vía de escape», han asegurado.

Por otro lado, y con respecto a la carta que hace referencia el consejero Higuero y que data de finales de 2021, el PSOE de Extremadura ha recordado que una delegación técnica (formada por personal funcionario) acudió a Europa para aclarar todos los términos del proyecto.

«Eso fue en octubre de 2022 y, desde esa fecha, la Comisión Europa no ha vuelto a mostrar dudas sobre el regadío de Tierra de Barros. Es una profunda irresponsabilidad no seguir con el desarrollo de este proyecto. Es una irresponsabilidad y un grave error más que se une a la de no recurrir la sentencia del TSJEx sobre Elysium, por ejemplo», sostenido.

Por ello, el PSOE extremeño ha reclamado a Guardiola que desautorice «hoy mismo» a su «no consejero de Gestión Forestal» y que corrija las «desafortunadas declaraciones», además de aclarar «de inmediato todo lo referente al proyecto de regadío de Tierra de Barros».

El PP sostiene que se actuó con deslealtad y oscurantismo

Por su parte, desde el Partido Popular de Extremadura reitera su crítica a «la mala gestión del anterior gobierno socialista al actuar con deslealtad y oscurantismo, y no informar en tiempo y forma sobre la paralización del proyecto de regadío de Tierra de Barros».

En una nota, asegura que la Junta de Vara actuó de «forma torticera, con fines claramente electoralistas, al silenciar el status real de este proyecto de regadío».

«No sabemos ni siquiera qué le transmitió el señor Vara al comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, para que éste valorara positivamente la eliminación de datos y referencias al proyecto de regadíos por parte de la Junta en 2021», señalan.