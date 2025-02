La Mesa de la Sequía concluye sin medidas concretas para el campo

Preocupación entre agricultores y ganaderos: ha terminado la reunión de la Mesa de la Sequía sin ninguna medida concreta. Tras analizar la situación entre representantes ... de todas las comunidades autónomas, las principales organizaciones agrarias, la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias y la Federación de Regantes, junto con representantes del Ministerio de Agricultura y el de Transición Ecológica, las conclusiones a las que se ha llegado son las mismas que antes de entrar a las puertas del Ministerio situado frente a Atocha: que la sequía es grave; que, según los datos de la Aemet, irá a peor y que se necesita la ayuda de Europa.

Lo que más o menos se ha dejado en claro es que el ministro Luis Planas remitirá una carta de manera inmediata a la Comisión Europea. El objetivo: plantear medidas de flexibilización con carácter excepcional en la aplicación de las normas de la nueva Política Agraria Común (PAC); esto es, que como la sequía ha afectado y afectará de manera notable a agricultores y ganaderos, que estos no vean en riesgo su acceso a las ayudas por esta grave situación.

De hecho, desde el Ministerio han anunciado que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) convocará una reunión con las comunidades autónomas para adoptar todas las medidas de carácter nacional en este ámbito.

Los datos principales dados a conocer en la reunión son claros: «La situación de sequía es grave y generalizada», afirman en el Ministerio, y la sequía es más preocupante todavía en las cuencas del Guadiana, del Guadalquivir y el interior de Cataluña. «El valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2022) es un 23,5 % inferior al valor normal», reiteran.

En Extremadura, el problema principal está en los cereales de invierno, en regadíos que no se van a poder regar o en el sector ganadero, en particular el dedicado a la ganadería extensiva y a la apicultura.

La Junta complementará las ayudas

Hoy por la tarde, la consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal, ha señalado a los medios de comunicación en Mérida que la valoración sobre la Mesa de la Sequía la tiene que hacer el Ministerio que es quien la convocó.

Según ella, lo que se ha expuesto en común es la situación de emergencia nacional que hay, que no es solo a nivel de Extremadura, sino a nivel nacional, incluidas las comunidades autónomas del norte de España.

«El ministerio, lógicamente, estará trabajando en medidas, y nosotros lo que siempre hemos dicho y vamos a seguir diciendo es que, el año pasado, la sequía hidrológica de esta región la asumió en exclusiva la Junta de Extremadura, con más de 20 millones de euros», ha recordado.

Esta emergencia nacional de sequía meteorológica es, para la Junta, una cuestión de Estado y lo que han solicitado desde la administración son ayudas para los agricultores que peor lo están pasando. De este modo, ha indicado García Bernal, será el Ministerio de Agricultura quien tenga que poner las medidas encima de la mesa cuando toque. Eso sí: la Junta de Extremadura complementará esas ayudas, «igual que lo tendrá que hacer la Unión Europea», ha asumido.

«No solo España está afectada por esta sequía. También Francia, Italia… Hay estados miembros que tienen que solicitar ayudas a la Comisión Europea, y eso es lo que esta comunidad autónoma ha pedido hace ya tiempo al Ministerio de Agricultura y reiteró por escrito la semana pasada. Debe solicitar a Europa la modificación de los programas de desarrollo rural para que se puedan dar ayudas directas».

Asimismo, la consejera ha reiterado la idea de que «lo que hay que hacer es trabajar conjuntamente». Ha asegurado además que llevan tiempo planteando al Ministerio distintas posibilidades, pero que esta reunión era eminentemente técnica y que fue el pasado lunes, en el Consejo Consultivo que tuvieron las comunidades autónomas con Planas, «cara a cara», cuando se habló de posibles medidas.

Medidas que no dio a conocer, ya que durante el día de mañana convocará un Consejo Asesor Agrario para la próxima semana. Este, según García Bernal, pondrá encima de la mesa medidas de flexibilización de la PAC y «otra serie de medidas» –que no quiso especificar– «siempre y cuando el Gobierno de España y la Unión Europea pongan las medidas encima de la mesa, todos juntos».

«Más que anunciar medidas, se comunicarán, porque llevamos trabajando mucho tiempo en ellas. No hay que anunciar ni contar historias, hay que trabajar y nosotros ya hemos solicitado ayudas de Estado. Y cuando hablamos de ayudas de este tipo, hay que tener claro que no se hacen de un día para otro. El derecho, el proceso, las ayudas de la UE, las del Ministerio… llevan trámites. No hay anuncios, eso no sirve: solo sirve trabajar».

Habrá otra Mesa de la Sequía, pero aún no se ha puesto una fecha.

Posibles medidas

Ignacio Huertas, miembro de la ejecutiva nacional de UPA y secretario general de UPA-UCE Extremadura, ha revelado este mediodía en las puertas del Ministerio que la conclusión de la reunión es, sobre todo, que hay coincidencia en el diagnóstico. Y que están preocupados por lo que pueda venir: «Todos los que hemos intervenido lo hemos hecho en la misma línea, preocupados por la gravedad de la sequía y las altas temperaturas que estamos teniendo, pero lo que reclamamos es urgencia en la puesta en marcha de medidas».

Unas medidas que, más allá de la flexibilización de la nueva PAC, no se han concretado. De ahí que desde la organización agraria hayan propuesto algunas posibles, más concretas: un plan de apoyo urgente para ayudar a los agricultores y ganaderos; un Plan Hidrológico Nacional que tenga en cuenta criterios sociales en el reparto del agua disponible; más inversión en modernización de regadíos; protección y valorización de los regadíos y más apoyo a los seguros agrarios.