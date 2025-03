Agricultores se manifiestan frente a la casa de Vara: «Está en juego la viabilidad del sector apícola»

El hurdano Paulino Marcos representa a la tercera generación de una familia de apicultores. Esta mañana ha dejado Caminomorisco y se encuentra con su traje ... de apicultor y su ahumador para abejas muy lejos de su hábitat natural. «Mira que los apicultores hemos pasado malas épocas pero la del año pasado fue criminal. Se junto todo. La sequía que hizo caer la producción de miel y polen, la varroasis y el abejaruco para destruir a muchas abejas y, por si fuera poco, los costes del gasóleo que se dispararon como nunca», empieza a narrar Marcos cerca de la residencia oficial del presidente de la Junta en Mérida. Ahí se manifiesta este profesional del sector de la miel y presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores. Junto a él, otros 300 asistentes, según datos de la Policía Nacional, se concentran ahora ante la casa donde reside el presidente de Extremadura para reivindicar que la Junta apruebe medidas específicas para ayudar a los apicultores.

La apicultura es una de las producciones excluidas de las ayudas por la guerra de Ucrania y la sequía sacadas por la Junta de Extremadura. El Gobierno regional aprobó a finales del año pasado varias líneas de ayudas por un importe de 19 millones de euros para paliar los efectos de la sequía enfocadas sobre todo a los cultivos de arroz, maíz y tomate principalmente en el Canal de Orellana, que apenas tuvieron trabajo el año pasado. Las dos Asaja -Apag Extremadura y Asaja Cáceres- y UPA-UCE Extremadura han desarrollado hoy un acto de protesta con una manifestación de corto recorrido, entre la estación de autobuses y la casa del presidente de la Junta, para reclamar que el Ejecutivo de Fernández Vara abra la mano presupuestaria.

«Hay dos comarcas extremeñas, Las Hurdes y La Siberia, donde se concentran los apicultores de la región. 1.100 familias que viven de esto. Sin ellas, el riesgo de despoblación es aún mayor. Los apicultores tienen derecho a recibir también esas ayudas de emergencia», ha agregado Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres. «Estamos aquí para hacer un llamada de socorro por parte del sector apícola. Lo está pasando realmente mal y en juego está su viabilidad. Exigir respuestas en formas de ayudas a las administraciones pero también otras medidas como la puesta en marcha de un plan estratégico eficaz para combatir la varrosis (la varroa es un ácaro que destruye a las abejas)», ha indicado Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE.

Ampliar Presencia de apicultores en la protesta de esta mañana llegando a la avenida Fernández López. J. M. R.

Ampliar Un apicultor con su ahumador en la protesta. J. M. ROMERO

Las reclamaciones de las organizaciones profesionales agrarias extremeñas mayoritarias no se dirigen solo hacia la Junta de Extremadura. Las dos Asaja y UPA-UCE exigen al Gobierno central que acabe con la «discriminación de no aplicar el descuento de 20 céntimos como usuarios del gasóleo profesional para los apicultores. No es justo que queden excluidos», señala Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja.

Otras producciones

Metidieri asegura además que las ayudas de emergencia puesta en marcha por el Gobierno extremeño también son necesarias en otros sectores como el del olivar de secano, el viñedo, el porcino o los cereales de invierno, que están teniendo un año especialmente difícil por el incremento de precios en los insumos necesarios para sacar las cosechas adelante.

Los manifestantes reclaman medidas que les permita «sobrevivir» y «soluciones rápidas» para los problemas. En el caso de los apicultores, a su baja producción la campaña pasada, la varroasis y la acción de los abejarucos sobre las colmenas -es un «superdrepedador» de abejas- se les añade otro obstáculo desde hace varios años. El mercado de la miel «está paralizado», señala Huertas porque las envasadoras y distribuidoras han decidido comprar miel de otros países como China o Uruguay que «son mieles de peor calidad pero que vienen a precios muy por debajo a los que se pueden producir» en España.

Así, ha advertido de que «el sector apícola está viviendo una situación dramática que necesita una actuación por parte de las administraciones y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte de ninguna de las administraciones»; y ha criticado que en Extremadura «no se ha dado apoyo» al sector, a diferencia de lo ocurrido en otras regiones.