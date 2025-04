Cultivar coliflores entre placas solares

Desde hace décadas, cuando la energía solar comenzó a desarrollarse a fondo, también empezó a hablarse de un nuevo concepto: la integración de la agricultura ... y la ganadería dentro de estos terrenos. Y es que las plantas solares fotovoltaicas utilizan una gran cantidad de espacio que podría aprovecharse si ambos sectores convivieran en un mismo lugar.

Esa es la idea de la agrivoltaica, un concepto relativamente actual –no tanto la teoría como su implementación– que intenta unir el desarrollo de actividades agrícolas con actividades de producción de energía solar. Ambas deben coexistir, pero no interferir. En definitiva, que tengan un beneficio mutuo: por un lado, mejorar la calidad y la productividad de lo que se cultiva; por otro, aumentar la eficiencia energética.

En Extremadura este concepto se está llevando a cabo con gran éxito en dos parques solares fotovoltaicos: en Valdecaballeros, situada entre Casas de Don Pedro y Talarrubias (provincia de Badajoz); y Augusto, cerca de la ciudad de Badajoz. Ambos proyectos los está desarrollando Endesa junto al Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (Ctaex). Y en ellos ya se han recolectado de forma experimental todo tipo de productos como calabacines, berenjenas, ñora, aloe vera, o incluso pitaya.

Por ello, ponen a disposición de agricultores y ganaderos la utilización de sus plantas para usos agrícolas. «Lo hacemos de forma gratuita porque en nuestra propia responsabilidad social corporativa está la idea de no recibir dinero por ello», aseguran desde el área de innovación de los proyectos renovables de Endesa, lo que ha hecho que los trabajadores del sector primario se hayan interesado por la agrivoltaica.

En Augusto, más de tres hectáreas están dedicadas al cultivo de varias especies hortofrutícolas de regadío, como son el brócoli, la coliflor, la berenjena y el calabacín. Del mismo modo, han planteado estos cultivos en diferentes ciclos repetitivos.

Forrajeras

«Son un diseño de soluciones a lo largo de diferentes años para intentar dar más sentido a esto. Además, hemos cultivado especies forrajeras como la alfalfa para la ganadería, y otros cultivos de secano, mas allá del regadío, para ver cómo se comportan».

Por otro lado, en Valdecaballeros, en torno a otras tres hectáreas están dedicadas al cultivo de plantas aromáticas y medicinales, como el romero, el tomillo, el diente de león o el aloe vera. De todos modos, también han plantado especies de gramíneas con el objetivo de crear una pradera que sea aprovechada, en paralelo, por la ganadería ovina. De hecho, en este parque solar ya cuentan con pequeños rebaños de ovejas de forma permanente.

Asimismo, en ambas plantas todos los cultivos se han llevado a cabo en ecológico. «No utilizamos ningún producto herbicida, insecticida o que dañe al medioambiente. Y hemos instalado colmenas para abejas y refugios de insectos polinizadores perfectos para el entorno extremeño», apuntan desde el departamento.

Todas estas soluciones no solo aportan beneficio a la compañía, sino también a los agricultores. Esa parte de innovación energética, de hecho, va directa también al campo, pues todos los cultivos están monitorizados y sensorizados, de modo que hay una continua recopilación de datos, minuto a minuto, que se centralizan en la nube de forma permanente. Una gran cantidad de información que sirve para sacar conclusiones y comprobar cómo estos cultivos impactan en las plantas solares. Porque no todo es plantar y recoger. Hay que tener en cuenta muchos factores.

Lo que sería la selección de la zona de trabajos se realiza de acuerdo a la distribución de la planta solar y para que los trabajos de mantenimiento no se vean interferidos. Sin contar con eso, se puede cultivar en todos los pasillos, en pasillos alternantes o cultivar especies en los mismos pasillos pero con espacios para que el mantenimiento pueda pasar.

Es una opción agrícola «diferente», ya que se pasa de estar en campo abierto a tener ciertos «obstáculos», como son las propias hileras de placas solares. Pero, durante estos años, en las diferentes plantas han comprobado que es viable pasar con aperos muy grandes, incluso cosechadoras, por lo que la viabilidad existe eligiendo bien el cultivo de cada zona. «Es cuestión de acostumbrarse a estar en un espacio de diez, cincuenta hectáreas menos y con un tiempo diferente. Es más complicado, pero tiene más ventajas: son espacios protegidos, sin renta, gratuitos. Más ventajas que inconvenientes, sin duda», analizan.

Sobre los resultados cuantitativos de esta cosecha «no podemos dar resultados». Sí, en cambio, pueden darlos a nivel cualitativo y, según Ctaex, son «producciones muy buenas». Ahora están estudiando ciertas viabilidades, pues cuentan con zonas de contraste de las mismas especies, como si fueran cultivos normales para comparar la productividad teniendo en cuenta la sombra que dan las placas.

«La idea es tener a final de este año conclusiones, que serán el punto de partida para hablar ya con datos en la mano con los agricultores y continuar con esta práctica. Hay cultivos que mejoran esa comparación, otros que no». Por ejemplo, la berenjena y el calabacín en Augusto ha tenido una gran producción. Sin embargo, hay que analizar la variable meteorológica de estos últimos años, que ha sido terrible. Especies aromáticas como el diente de león fueron bien el primer año, pero el segundo hubo inundaciones y el tercero sequía. Por otro lado, el romero, el tomillo y el aloe vera han ido bien.

El futuro

La idea es que el proyecto sea escalable, que tenga retorno económico para los agricultores –que no para Endesa, reiteran desde la empresa– y que sea el propio sector el que lo explote. «No queremos ningún beneficio que obtengan, solo queremos ceder el terreno para que cultiven y pastoreen», afirman.

En el punto en el que se encuentran ahora mismo, los agricultores no puede comercializar. Todo lo que sale ahora se dona a colegios y organizaciones sociales, pero no pueden vender porque se exige una trazabilidad y es algo que no pueden gestionar.

Por último, las mismas fuentes señalan que «lo único que necesitan» es un empujón y un posicionamiento «más claro» por parte de la administración. «Por que por parte del agricultor y el entorno local ya se ve forma positiva. No nos hemos encontrado oposición, porque solo puede haber una beneficio en recuperar este terreno que ahora se dedica a la energía».