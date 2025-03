Convocadas las ayudas para mejorar la eficiencia energética en las comunidades de regantes

R. H. Badajoz Martes, 16 de mayo 2023, 15:07 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la resolución por la cual se convocan las ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las comunidades de regantes de la región, por un importe de 6.000.000 de euros.

Con estas subvenciones se pretende establecer, como se indica en el DOE, un régimen de concesión de ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las comunidades de regantes de Extremadura que contribuyan al ahorro y el mejor aprovechamiento de la energía en las instalaciones colectivas de riego contribuyendo al cumplimiento de los objetivos internacionales contra el cambio climático debido a la reducción en la emisión de CO2 a la atmósfera.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las comunidades de regantes establecidas en zonas regables de iniciativa pública, con infraestructuras presurizadas, situadas en Extremadura y que sean titulares o gestionen infraestructuras de regadíos existentes, dispongan de su correspondiente derecho de agua, y reconocidas por el Organismo de Cuenca.

Para ello, no podrán hallarse incursas en ninguno de los supuestos que impiden obtener la condición de beneficiario; estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, la Hacienda Autonómica y la Seguridad Social; disponer del correspondiente derecho para el aprovechamiento hidráulico con destino a riego y reconocido por el Organismo de Cuenca –con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes de ayuda–, entre otros.

Asimismo, el proyecto debe disponer de la correspondiente declaración, informe o resolución de impacto ambiental, según requiera la legislación aplicable, con sentido positivo, «acreditando que no causará impactos ambientales significativos, en particular lo que se refiere a no causar efectos negativos apreciables sobre ningún lugar de la Red Natura 2000 y a no contribuir a empeorar el estado de las masas de agua, ni comprometer el cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos para las masas de agua por los planes hidrológicos, en aplicación de la Directiva Marco del Agua». Otras condiciones están disponibles también en el DOE de este martes 16 de mayo.

Por último, cabe recordar el plazo de presentación de solicitudes es de dos meses a contar desde mañana miércoles, 17 de mayo.

