Un concurso para reconocer al mejor podador de viñas de Extremadura La DO Ribera del Guadiana celebra la segunda edición de esta cita, a la que también se pretende dotar de carácter formativo para contribuir a la excelencia de los vinos extremeños

Uno de los participantes en el segundo concurso de poda de la DO Ribera del Guadiana durante su intervención esta mañana en Bodegas Pozanco ante la mirada de integrantes del jurado.

Celestino J. Vinagre Jueves, 12 de enero 2023, 13:58 | Actualizado 17:52h.

«Hasta que no llore la cepa se puede estar podando». A Juan Francisco Merino Díez, de 40 años, le sale una frase casi poética ... para intentar explicar al que no está puesto en el tema cual es la fecha buena para podar viñedos. Esa labor la lleva realizando desde los 16 años este viticultor de Ribera del Fresno (3.330 vecinos, comarca de Tierra de Barros) y es fundamental para lograr una buena cosecha. Lo de llorar se refiere a cuando empiezan a subir las temperaturas, a partir de marzo, y la vid revive y recupera la savia, tanto que, en algunos cortes producidos por la poda invernal, se escapan gotas o 'lágrimas'. «Se puede podar entre diciembre y hasta febrero, por qué no...hasta que no llore la cepa», vuelve a insistir el ribereño.

«Quizás se esté adelantando algo la poda por los inviernos menos fríos pero todavía no demasiado. La poda depende de varias cosas: la variedad de la uva, el terreno, el tiempo...pero lo que no cambia es que hacerla bien es básico para tener uva en condiciones», agrega José María Becerra, de 43 años, de la pedanía de Aldea de Retamar, dependiente de Solana de los Barros (2.550 habitantes, Tierra de Barros). Merino y Becerra son dos de la veintena de podadores-viticultores que esta mañana que ha participado en el segundo concurso de poda convocado por la denominación de origen 'Ribera del Guadiana'. Todos deben tener sus vides inscritas en la DO. Una cita de la que se puede extraer quién es el mejor podador de viñas de Extremadura. Becerra quedó en tercer lugar el año pasado, en el estreno del concurso. Merino es novato en esta cita, desarrollada en la finca de Bodegas Pozanco, a medio camino entre Arroyo de San Serván y Solana aunque situada en el término municipal de Mérida. Con siete grados de temperatura, y bajo el manto de una espesa niebla, los podadores han empezado su trabajo poco después de las nueve y media de la mañana ante la mirada de un jurado compuesto por cinco personas: Fernando Sánchez Suárez, David Uriarte Hernández, Marisol Rodríguez Baquero, María de los Ángeles Castilla del Hoyo y Francisco Javier Rodríguez Machuca. Un técnico en viticultura de la Administración, un técnico en viticultura de bodega, una enóloga, una viticultora y un profesor de viticultura, todos de «reconocido prestigio en el sector», son los que deben elegir a los tres mejores. El jurado no conoce los nombres de los podadores para evaluar su trabajo. Se puntúa un número bajo el que se esconden las identidades de los concursantes. Ampliar Integrantes del jurado comprueban los cortes producidos por un participante en el concurso de poda. J. M. R. Cada participante tenía que podar tres vides en espaldera, de cinco años de vida, de la variedad tinta Graciano, no muy extendida entre las alrededor de las 80.000 hectáreas. «La poda en espaldera es más cómoda pero no es más fácil que la de la viña en vaso (secano)», puntualiza Becerra. Dice que suele podar a diario unas 600 vides. Este año sus 12 hectáreas en Aldea de Retamar las empezó a podar el 10 de diciembre. Reconocimiento El ganador del concurso recibirá la mención de Tijera de Oro y recibirá una tijera Infaco electrocoup F3020 valorada en unos 1.800 euros. El segundo premio, Tijera de Plata', se concreta en la entrega de una tijera Zanon ZM-32, valorada en unos 700 euros; y la Tijera de Bronce, tercer clasificado, conllevará la entregada de una atadora Gamon KH-TY, cuantificada en unos 500 euros. La atadora es la máquina que se necesita para atar los sarmientos de vides a los hilos de la espaldera. Los tres premiados se darán a conocer a finales de enero en un acto que se celebrará en el salón del vino y de la aceituna de Almendralejo en este mes o a principios de febrero. El primer premio el año pasado fue para Manuel Lozano Sayago; el segundo para Miguel Regaña González y el tercero, como se ha comentado, para José María Becerra Hermoso. «Deben demostrar su pericia en una práctica cultural tan importante como es la poda de invierno. Con esto, la denominación de origen Ribera del Guadiana pretende que el concurso no solo tenga un carácter competitivo sino también formativo, en la búsqueda constante de la excelencia de nuestras uvas y de nuestros vinos», se agrega desde el sello de calidad de los vinos extremeños. Cuentan desde 'Ribera del Guadiana' que no han podido admitir a más de 20 personas para poder participar en el concurso de poda a pesar del gran número de solicitudes recibidas. A todos los que no han podido participar y a todos los interesados, la denominación de origen les ofrece participar de forma gratuita en el curso de poda que impartirán los técnicos de la DO.

