El cava, estrella de la vendimia

Joaquín Sánchez Marín, de 77 años, habla poco. Mira y remira las hojas de las vides y el estado de la uva. «Está muy sanita», ... esboza brevemente mientras suelta una ligera sonrisa. pocos metros su primo Manuel, de 75 años, se muestra mucho más hablador. «Este año sí que merece la pena coger cava», relata en el campo en una vendimia al que adjetivo de histórica se le puede aplicar perfectamente, sin exagerar, para los que tienen en Almendralejo uva para hacer cava.

Hay demanda de los bodegueros extremeños, y sobre todo catalanes, para comprar uva para espumoso. De las viñas de Almendralejo, el único municipio de la región que puede producir cava para la denominación de origen nacional de este tipo de vino.

Hay una buena cosecha, gran calidad y los remolques se llenan, se vacían y se empieza a elaborar vino base para cava con la certeza de que el producto está vendido de antemano. Y bien vendido. Como nunca se ha visto en Almendralejo. La localidad que a principios de la década de 1980 vivió una pequeña revolución en su sector vinícola que ahora tiene su consecuencia. Tres empresarios, Pablo Juárez, Aniceto Mesías y Marcelino Díaz, dieron el primer impulso al cava de Almendralejo, que entró a formar parte de la DO Cava en 1983. Y dentro de esa denominación de origen sigue, a pesar de que hubo intentos por excluir a las viñas de Almendralejo de la misma.

En producción, dentro de la DO Cava hay 1.698 hectáreas en el término municipal de Almendralejo

Joaquín Sánchez se centra más en el presente. Una cuadrilla de siete jornaleros, esportón en mano, se incrusta entre viñedo en espaldera en la última semana de agosto entre su parcela.

«La uva sufre menos si se coge a mano que con cosechadora. Además, mantenemos así a la cuadrilla para otras campañas», especifica su primo Manuel al equipo de HOY desplazado a una parcela de dos hectáreas en el Camino del Molino, a tres kilómetros del casco urbano almendralejense.

Hectáreas de uva blanca, de la variedad parellada, con destino a hacer espumoso de la denominación de origen Cava. «Están muy sanas y este año se paga muy bien», agrega brevemente Joaquín mientras el calor empieza a apretar y esboza a HOY la perspectiva de terminar de vendimiar para cava en dos semanas.

La realidad es que apenas hay extensión en la región para cava inscrita en la denominación de origen. El número de hectáreas de viñedo que están en la DO del espumoso asciende a 1.698,956. En Extremadura, en su conjunto, hay 74.467 hectáreas de viñedo, según datos de la Consejería de Agricultura.

Muchos alicientes

La vendimia avanza en Extremadura con la uva para cava como estrella en esta ocasión. Las bodegas van a pagar este año como nunca el kilo de uva para cava, 65 céntimos de media. Dicen industriales y agricultores que la media histórica de ese precio ha rondado los 40 céntimos.

«El año pasado no estuvo ya mal y hablamos de 50 céntimos. Lo de este año va a estar mucho mejor», admite Diego Nieto, gerente de Bodegas Romale.

Es una de las cinco bodegas productoras de Almendralejo inscritas para producir cava bajo el sello de calidad dentro de la DO. Las otras cuatro son Bodegas López Morenas, Vía de la Plata, Martínez Paiva (Dehesa de Arriba) y Puerta Palma (la de Marcelino Díaz adquirida por José Ortiz, de Bodegas Orán).

Javier Cintas

Francisco Javier Nieto, de Romale, confirma que la campaña de cava se presenta muy interesante. «Es un atractivo para el agricultor estar en la situación en la que nos encontramos este año. El agricultor de cava ha pasado una época mala, de verdad, y es un aliciente bueno el cava, que está atrayendo riqueza a la zona de Almendralejo».

Este año, a consecuencia de la sequía, el potente sector del cava catalán necesita uva. En realidad, acumula dos años sin apenas vitalidad en sus viñedos. HOY ya informó en abril pasado que se vendieron grandes cantidades de uva base para hacer cava desde Almendralejo con destino al sector del espumoso catalán.

Aunque las bodegas extremeñas de espumoso embotellan cada vez más, la mitad del vino base sale fuera

«No nos alegramos de problemas que tengan en otras regiones productoras de cava», reafirma Nieto. Pero lo cierto es que la falta de uva en la gran productora de cava de España ha hecho derivar todas las miradas (y llamadas para cerrar operaciones de compra) hacia Extremadura.

Y más teniendo en cuenta que Almendralejo embotella menos de la mitad del vino base para cava que produce. Esto es, una parte significativa se vende a granel porque las bodegas extremeñas no tienen tanto músculo como las catalanas. Pero algo va cambiando en el sector bodeguero de la localidad.

«Lo bueno que tiene la DO es que al ser tan extensa nos podemos apoyar entre diversos territorios que la componen y eso nos beneficia a nosotros», sentencia el representante de Romale.

Ahora por la sequía, antes por la pelea judicial que han mantenido –y ganado– en su mayor parte Extremadura a las restricciones para poner más hectáreas, lo cierto es que el cava de Almendralejo se ha ubicado definitivamente en el mercado del espumoso de calidad.

«Estamos definitivamente situados en el mapa de la denominación de origen Cava. En Almendralejo se hace un cava de calidad. Por eso se acude a esta zona», resume Antonio Martínez, uno de los administradores de Bodegas Martínez Paiva. Su bodega va a alcanzar esta campaña las 100.000 botellas de espumoso, una cifra inédita.

El cava de Almendralejo –explica– este año es «especialmente atractivo porque cada vez está ganando más peso dentro de la denominación de origen Cava».

En esta ocasión porque la gran zona productora, Cataluña, tiene una previsión de vendimia escasa. Tanto que por ese motivo la denominación de origen ha creado un registro temporal de vendimia 2024 gracias al que se podrá incorporar vinos de uvas procedentes de parcelas fuera de la DO pero registradas en este año excepcionalmente para poder producir vino para cava.

Coyunturas aparte, la explicación del boom del cava extremeño es ya estructural. Cuestión de años. De un crecimiento lento pero firme. «Se está convirtiendo en un pilar fundamental para el crecimiento de esta DO, ya no solo por cantidad sino también y sobre todo por calidad», reseña el representante de Bodegas Paiva, quien apuesta por seguir creciendo en hectáreas para cava dentro de la DO en Almendralejo.

De hecho, esa superficie de casi 1.700 hectáreas no ha aumentado a pesar de que hay superficie de plantaciones de viñedos solicitadas y que están autorizadas para ponerlas con variedades de cava pero no se han podido poner, y hay superficie de arranque de otros tipos de viñedos para plantación para cava que están igualmente por utilizar.

«En los últimos años los agricultores reivindicaron la posibilidad de incrementar esa superficie. El consejo regulador de la DO pensó que no era necesario, aportó una serie de números y se ha visto en los últimos años cómo hubiera sido positivo la incorporación de estas parcelas en Almendralejo», reflexiona Martínez.

«Creemos que es sostenible y necesario teniendo en cuenta que en Almendralejo no hay tantas hectáreas como en el resto de la DO y que hay hectáreas que se solicitaron en su momento que se incorporaran y aún no lo han podido hacer», finaliza.

En un análisis general, Javier Pagés, presidente del consejo regulador de la DO Cava, remarca la resiliencia del sector, capaz de superar «con excelencia» tanto la pandemia como la sequía y el cambio climático. Pagés pone en valor la consolidación de la categoría de mayor valor, la de los cavas Guarda Superior, procedentes de viñedos ecológicos de más de 10 años.

«El futuro del cava reside en seguir apostando por la calidad y el valor de la marca», insiste. La calidad, añade, está garantizada por los exigentes requisitos establecidos. Y por su supervisión. Durante la vendimia la DO refuerza el equipo con un centenar de verificadores y diez técnicos de viñedo para garantizar el control y la trazabilidad de la uva.