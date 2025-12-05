Los agricultores pueden pedir hasta enero las ayudas por los incendios de verano Unas 50.000 hectáreas arrasadas. Se amplía el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a la financiación de préstamos

José M. Martín Badajoz Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Más plazo para que agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales de este verano puedan presentar las solicitudes de las ayudas excepcionales que convocó en septiembre la Junta de Extremadura.

Exactamente hasta el 21 de enero se ha dado de margen para entregar que la documentación en la línea de subvenciones para la financiación de préstamos, que está abierta a los titulares de explotaciones agrícolas de cerezo, olivar y castaño declarado como frutal y a las de ganadería extensiva de bovino, ovino, caprino, porcino, equino y apícola.

De esta forma se iguala el plaza para esta opción de financiar créditos con el que se estableció para las ayudas directas. A todas ellas pueden optar quienes sufrieran daños en alguno de los 17 fuegos ocurridos en la región entre el 16 de junio y el 15 de agosto y que arrasaron cerca de 50.000 hectáreas.

La línea de préstamos se dotó con 1,16 millones de euros y los afectados podrán pedir entre 3.000 y 60.000 euros. La administración regional financiará al 100% el pago de intereses, ya que se subvencionará el tipo de interés que será fijo y como máximo del 3%.

En cuanto a las ayudas directas, las vinculadas a la agricultura se destinan a superficies productiva de cultivos permanentes – de nuevo de cerezo, olivo y castaño frutal– y se pagarán por los daños causados por los incendios en las zonas productivas de las explotaciones. La cuantía será de 3.000 euros por hectárea. También se verán beneficiadas superficies más pequeñas, aunque no se concederán menos de 300 euros.

La convocatoria para la ganadería se dirige a explotaciones de producción y reproducción de las especies bovina, ovina, caprina, equina, porcina o apícola. La cuantía de la ayuda asciende a 500 euros por cabeza de ganado vacuno de más de dos años y equino de más de doce meses; los ovinos y caprinos recibirán 75 euros por ejemplar y los porcinos adultos, 150 euros. Para las explotaciones apícolas, la ayuda será de 100 euros por colmena.

Este conjunto de convocatorias están abiertas a las explotaciones que están en los términos municipales afectados por los incendios y que según el decreto de la Junta son Campo Lugar, Alcollarín, Cáceres, Trujillo, Arroyo de la Luz, Casas de Don Pedro, Valdecaballeros, Alía, Castilblanco, Arroyomolinos, Alcuéscar, Caminomorisco, Pinofranqueado, Oliva de Mérida, Aldea del Cano, Sierra de Fuentes, Villar del Pedroso, Jarilla, Gargantilla, Hervás, Cabezuela del Valle, Oliva de Plasencia, Plasencia, La Garganta, Jerte, Cabezabellosa, Villar de Plasencia, El Torno, Navaconcejo, Tornavacas, Valdastillas, Rebollar, Casas del Monte, Segura de Toro, Azuaga, Peraleda del Zaucejo, Burguillos del Cerro, Alburquerque, Herreruela, Llerena, Villagarcia de la Torre, Bienvenida, Fuente de Cantos y Montemolín.