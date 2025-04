Más de 300 agricultores se manifiestan en Badajoz para pedir la paralización de multas

Poco a poco, los agricultores y ganaderos extremeños que se manifestaron de forma espontánea por los derechos del campo el pasado mes de febrero se ... reunieron en el antiguo cementerio de Badajoz, en la carretera de Olivenza. Llegaron a juntarse más de 300 y, de ahí, partieron a pie hacia la Delegación -en la avenida de Huelva- pasando por María Auxiliadora y la avenida Miguel Celdrán. Entre otras reivindicaciones, pidieron, sobre todo, que se paralizaran las multas que les impusieron durante los cortes de carreteras, ya que consideran que son sanciones injustas y, en ciertas ocasiones, directamente inventadas.

Entre silbatos y gritos de «Quintana dimisión», en referencia a José Luis Quintana, delegado del Gobierno en la región, el grupo de manifestantes fue expresando su descontento. José María Pérez, joven agricultor de Santa Marta y representante de la plataforma En Defensa del Campo -antiguo 6F- en la provincia de Badajoz, afirma que la Consejería de Agricultura sí que ha empatizado mucho con ellos. Sin embargo, cree que Delegación, con la que han pedido reunión -de manera formal, desde el pasado 29 de febrero-, no está por la labor de quitar las multas.

Del mismo modo, un lamento se paseaba entre los protestantes: eran todavía pocos, y muchos se habían quedado trabajando. «Hay mucha faena y mucho trabajo durante estos días, es cierto, pero estamos aquí hablando por todos y pidiendo, también para los que no han venido, que nos quiten estas sanciones tan injustas», asegura.

Durante unos 20 minutos pararon en el cruce de la autopista, entre la avenida de María Auxiliadora y Juan Pereda Pila. Algunos se quejaron, otros, al pasar, pitaban. Sin contar con este hecho, la manifestación prosiguió de forma pacífica, como fue ese pequeño corte.

«Nos están persiguiendo»

José Antonio Prieto, agricultor de Navalmoral, no sólo fue para protestar contra su multa: para él, se está persiguiendo el campo y se siente «reprimido». «En mi caso, intentamos cortar la autovía. Nos dijeron que con tractores sí, a pie no. Yo hablé con las autoridades porque siempre he intentado llevar la voz con tranquilidad. Nos fuimos y no pasó nada. Cuál fue mi sorpresa que me llegó una multa de 1.000 euros por pasarme un cordón policial. ¡Y estaba hablando tranquilamente con ellos y me dijeron que no pasaba nada!», asegura.

Los 300 agricultores y ganaderos, reunidos ya en Delegación de Gobierno, se encontraron con los antidisturbios, que en ningún momento fueron allí por una cuestión de peligrosidad, sino para mantener la distancia con el edificio. Los manifestantes se tranquilizaron, y empezaron con sus consignas: defender el campo, a toda costa, contra la Agenda 2030, el comercio con terceros países, los ecoesquemas, la criminalización del sector…

Aurora Torres, agricultora de Almendral, y Susana Vázquez, de Alburquerque, fueron las encargadas de leer el manifiesto frente a Delegación.

«La normativa europea asfixia y satura nuestras explotaciones con exigencias, tareas administrativas de gestión en campo y burocracia que hacen que tengamos que gastar recursos económicos y temporales que incrementan los costes de nuestras explotaciones y muchas veces imposibilitan su funcionamiento», leyeron.

También pidieron, de nuevo, la paralización de las multas -que, en muchas ocasiones, también les retrasa o imposibilita para la llegada de ayudas-; que se traslada al Ministerio de Agricultura sus peticiones; que «se rectifique y se pida perdón a todos los agricultores apaleados, gaseados y sancionados durante las pacíficas protestas realizadas en Extremadura» o que se vele por sus derechos constitucionales.

Pedro Flores, uno de los representantes, junto a Vidal Ramos, de la plataforma en Cáceres, también viajó a Badajoz para apoyar a sus compañeros. Pudo reunirse con María Isabel Cortés, subdelegada de Gobierno -Quintana no estaba en Badajoz- en el hall del edificio. Además de hacerle llegar sus exigencias, también trató de entablar una conversación sobre la paralización de multas.

«Me ha dicho que algunas multas son incorrectas y que trabajarán en ellas, pero que en otras han sido los agricultores los que se han excedido. Claro, ¿qué va a decir ella?», lamenta Flores.

Prieto, el agricultor multado en Navalmoral, como tantos otros, no cree que se la quitan. Ha alegado, como recomendó la subdelegada a Flores en el hall de Delegación. Otros agricultores multados reunidos en Badajoz confían en que se quiten. «Yo es que lo tengo bastante claro: nos están persiguiendo», reitera.