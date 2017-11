«Nos queda menos de un año para la quiebra total»

En plena paranoia de... ¡Qué vienen los (hackers) rusos! este exespía lituano, famoso por sus diatribas contra el club Bilderberg, anuncia que el verdadero peligro procede de Donald Trump, aupado a la presidencia por una élite maligna que pretende desmantelar el sistema y provocar una balcanización del mundo... Lo cuenta en el libro 'La trastienda de Trump'. «Esto está a punto de estallar», asegura.

- También me dijo en 2015 que Trump no sería presidente.

- Yo sabía que él llegaría a la Casa Blanca desde 2012, cuando preparamos un informe para el gobierno ruso. Pero me habían prohibido hablar de eso a nivel oficial y tuve que disimular.

- ¿Y cómo sé que ahora no está disimulando?

- Porque lo que digo se sostiene en datos objetivos, en nombres concretos que detallo en las casi 400 páginas de mi libro. El modelo económico está muerto. Tenemos una burbuja de derivados de dos mil billones de dólares y una deuda global de 215 billones. No hay dinero. Trump es el mánager de un McDonalds pero ha sido elegido por una súper élite mundial para cambiar todo esto.

- ¿Quiénes forman esa élite?

- Los Rothschild, la familia real británica, la vieja aristocracia europea, los Sajonia, los austrohúngaros, los otomanos, la nobleza negra veneciana, los güelfos...

- Pare, pare...

- Si quiebra el sistema ellos pierden toda su riqueza de miles de años atrás. Necesitan una alternativa. Y son infinitamente más poderosos que los que respaldaban a Hillary Clinton: Wall Street, la burocracia de Washington, Hollywood, Silicon Valley, la CIA, los Rockefeller, Soros, etc.

- ¿No será su teoría una intoxicación del gobierno ruso?

- No. Mire lo que está haciendo Trump: está destruyendo Hollywood, la CIA, los medios de comunicación, porque lo de 'fake news' es Trump cien por cien.

- ¿Y cuál es su plan?

- Destruir el modelo petrodólar y cambiarlo por criptomoneda, es decir, moneda digital. Sus enemigos son el FMI, el Banco Mundial, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, los países europeos... Nos queda menos de un año para la quiebra total. A Trump y a Londres les interesa mucho una Europa balcanizada.

- Eso es justo lo que dicen de Putin.

- No. A Putin le interesa una Europa unida. Quiere hacer negocios con la UE, no con Cataluña ni con Lombardía. Pero el proyecto de Trump pasa por desmontar los países, balcanizar el mundo entero y crear zonas económicas. En España nadie va a cobrar las pensiones. La Europa unida va a quebrarse en cinco años.

- Tal vez nos salve Macron.

- Macron es una copia exacta de Napoleón III y trabaja para los Rothschild y ellos para el imperio Británico. Él va a romper la unión entre Alemania y Francia. Es el gran traidor.

- ¿Tiene usted alma de hacker?

- Cospedal hablaba el otro día del papel de RT refiriéndose a la injerencia de los rusos en las elecciones catalanas. Yo tuve un programa allí. Me echaron. Porque hace cinco años RT pasó del control del gobierno al control de esa mafia oligarca ex soviética. Decir que RT es Putin es como decir que CNN es Trump. El gobierno ruso no ha tenido nada que ver con los 'hackeos'. Hoy día cualquiera puede hacer que parezca que la huella viene de un servidor ruso.

- Y esto lo dice alguien que trabaja para el gobierno de Putin.

- Lo dicen Snowden y Assange en todos sus informes. A Trump le interesa mucho más que ganen los independentistas catalanes que a Putin.

- Por cierto, ¿qué hace usted en Canadá?

- Trabajo desde aquí como analista de contraespionaje. Yo no soy ningún 'conspiranoico'. Soy coronel de contrainteligencia militar rusa y tengo quince medallas.