«Me gusta el ron intrigante y la gente sincera»

Hoy es la gran dama del ron, pero fue la comidilla cuando hace más de 30 años, con su licenciatura en Química y su olfato privilegiado, se trasladó a Guatemala y osó colarse en un mundo de hombres. Esta nicaragüense de 62 años es la nariz del prestigioso ron Zacapa, una artista de los aromas, tan eficaz y precisa que ha figurado en la lista de las mujeres más poderosas... Es madre de dos hijos y le gusta el baile. «En Nicaragua decimos que todos tenemos un poco de locos y de poetas».

- ¿Cómo celebró el último 8 de marzo?

- Con un homenaje a las mujeres de las comunidades guatemaltecas que tejen el anillo de petate para Ron Zacapa. Son un ejemplo de superación y de esfuerzo.

- ¿Qué ha aprendido de ellas?

- Que hay que aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida de una forma responsable, con orgullo y dedicación.

- ¿Cómo logró penetrar en un mundo tan masculino?

- Para entrar en una profesión de hombres primero hay que desarrollar el conocimiento a través de los estudios y romper muchos esquemas.

- ¿Y cómo la recibieron?

- Con cierta incredulidad al verme joven y ser la única mujer en un lugar lleno de hombres mayores que yo y con muchos años de experiencia. Luego me fui ganando el respeto y acabé siendo vista como parte del equipo.

- ¿Cuál es su primer recuerdo olfativo?

- Los aromas del mar, siempre pasábamos las vacaciones en la playa.

- ¿Y su aroma favorito?

- No tengo uno favorito, me gustan los olores de las frutas, flores y especias.

- Un simple catarro puede dejarla sin herramientas de trabajo. ¿Cómo los evita?

- Tomando mucho té verde.

- En 2015 fue considerada una de las mujeres más poderosas por la revista 'People'. ¿Siente ese poder?

- No me siento poderosa, me siento afortunada y realizada de poder hacer lo que más me apasiona.

- Y eso que su padre quería que fuera médico...

- Intentó influenciarme, sí, pero yo he salido más a mi tatarabuela, que hacía aguardiente.

- No usa ordenador para calcular las mezclas. ¿Siempre sale lo que espera?

- Con los años uno aprende a proyectar cómo evolucionará un ron en las barricas. Pero, como en muchas cosas en la vida, no siempre se logra. Ahí debemos tener la capacidad de reaccionar de inmediato y, si es necesario, abortar el proyecto.

- ¿También sería capaz de predecir cómo va a madurar una persona?

- No, je, je... Ojalá pudiera.

- ¿Cuál es su personalidad favorita en el ron?

- Compleja e intrigante, para que te permita descubrir las historias que hay detrás y puedas vivir una experiencia.

- ¿Y en las personas?

- Las personas por el contrario me gustan sinceras, que se muestren tal cual son.

- ¿Tenemos mejor olfato las mujeres?

- Tenemos una mayor sensibilidad sensorial y una alta dedicación y paciencia, herramientas ideales para este trabajo.

- ¿Y que tal anda de olfato en la vida en general? ¿Es capaz de olerse una traición, una infidelidad?

- Si tienes buena sensibilidad sensorial yo diría que sí te lo puedes oler, ya que puedes detectar los diferentes 'aromas'...

- ¿Huele mejor la gente buena?

- No. Cada persona tiene su propia esencia.

- ¿Hay algún olor que le deprima o repugne?

- El olor de la carne de vaca molida, de la leche, y de los huevos. Sin embargo, el aroma de la canela y el jengibre me dan energía.

- ¿Envejece mejor el ron que el ser humano?

- Va a depender de las bases que se tengan y del cuidado que se le dé. Pero yo diría que hay mucha relación. Personalmente, siempre he querido envejecer como el ron.

- ¿Ha encontrado a su pareja de baile ideal?

- Qué va. La sigo buscando...