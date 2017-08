El protagonismo de Los Barruecos continúa en Juego de Tronos

(SPOILERS. No sigas leyendo si aún no has visto el quinto capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos.)

Ocho minutos más de protagonismo para el monumento natural Los Barruecos en la serie Juego de Tronos. El último capítulo, titulado 'Guardiaoriente' y emitido esta pasada madrugada en HBO, retoma el punto en el que finalizó el anterior, tras la batalla de 'Botines de guerra', por lo que el inicio se ambienta en el enclave cacereño.

En esta ocasión, se pueden ver varias escenas de Jaime Lannister -interpretado por Nikolaj Coster-Waldau) en la denominada charca de Arriba de los Barruecos, otras de Tyrion Lannister -interpretado por Peter Dinklage- viendo los destrozos causados en el campo de batalla tras la lucha y a Daenerys (Emilia Clarke) dirigiéndose a los supervivientes de 'Botines de guerra'.

Con éste, ya suma tres capítulos en los que aparece Los Barruecos -en el tercero apareció fugazmente, el cuarto con la gran batalla y ahora el quinto-, mientras que la ciudad de Cáceres cuenta ya con dos apariciones, la del primer capítulo, también fugaz, y la del tercer capítulo, cuando Euron Greyjoy exhibe a sus prisioneras a su llegada a Desembarco del Rey.