Noche en chozos y 300 ovejas en la Ruta de la Trashumancia de Monfragüe

29 noviembre 2017

Un rebaño de 300 ovejas participará en la Ruta de la Trashumancia de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe

Un rebaño de 300 ovejas participará en la Ruta de la Trashumancia de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, que se realizará los días 2 y 3 de diciembre en dos etapas, desde el municipio cacereño de Malpartida de Plasencia hasta Torrejón el Rubio, con noche en Villarreal de San Carlos.

La primera etapa del recorrido, que será desde Malpartida de Plasencia hasta Villarreal de San Carlos, saldrá el día 2 de diciembre a las 10,00 horas, después de un desayuno pastoril, desde la Cañada Real Trujillana a la altura del camping Monfragüe y llegará a Villarreal de San Carlos a las 17,00 horas, tras lo que habrá una charla sobre la trashumancia y una velada de historias sobre dicha materia.

Los participantes pasarán la noche en chozos restaurados de antiguas construcciones de un máximo de 35 personas que servían para descanso de los ganaderos trashumantes, para así «hacer aún más auténtica la experiencia», según informa la organización del Mes de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe en nota de prensa.

Por su parte, la segunda parte del recorrido, que saldrá desde el municipio de Villarreal de San Carlos hasta Torrejón el Rubio, comenzará a las 9,30 horas del día 3 de diciembre.

No obstante, los participantes podrán realizar el recorrido completo o sólo una de las etapas puesto que habrá transfer desde la finalización de la ruta hasta el inicio para aquellos participantes que no realicen la ruta completa, e igualmente, a mitad de camino de cada jornada habrá disponible un microbús para trasladar a niños y mayores que no puedan realizar la ruta completa.

Para finalizar, a la llegada a la localidad de Torrejón el Rubio, grupos folklóricos de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe actuarán a partir de las 17,00 horas para cerrar este evento a las 18,00 horas con un homenaje a la figura del pastor, por lo que ha organización ha sugerido a los interesados en esta cita que acudan vestidos de pastores o caracterizados de época.