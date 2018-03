La neuróloga extremeña Delicias Muñoz y la Diputación de Cáceres, premios Cereza de Oro El galardón se entregará el día 23 en Cabrero, municipio que este año acoge el acto de apertura del Cerezo en Flor EFE Viernes, 16 marzo 2018, 16:51

La neuróloga extremeña Delicias Muñoz García y la Diputación de Cáceres recibirán este año el galardón 'Cereza de Oro', que entrega anualmente la Mancomunidad del Jerte con motivo de la celebración de la fiesta del Cerezo en Flor.

Según ha informado hoy la Mancomunidad jerteña en una nota, el premio será entregado el próximo día 23 en Cabrero, localidad que este año acogerá el acto de apertura del Cerezo en Flor, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

La Mancomunidad ha señalado que la doctora Delicias Muñoz García, natural de Cabrero y afincada en Vigo, «sintió desde pequeña una especial sensibilidad ante el dolor ajeno». Esto la llevó a estudiar medicina en la Universidad de Salamanca (1976) y a especializarse más tarde en Neurología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid (1981).

Su labor de investigación de la esclerosis múltiple ha sido galardonada con el premio científico al mejor proyecto de investigación presentado en el congreso ECTRIMS (European Committe for treatment and research in multiple sclerosis) en Viena por el ensayo clínico con Inosina. También ha sido premio científico de esclerosis múltiple 2016 de la Sociedad Española de Neurología.

Por su parte, la Diputación de Cáceres ha sido merecedora del galardón por su «decidida apuesta» por el mundo rural y su «compromiso efectivo» en luchar contra el despoblamiento. El Jerte también quiere reconocer a la Diputación su apoyo incondicional hacia los pequeños municipios «sin el cual sería muy difícil poder ofrecer servicios de calidad a nuestros vecinos» y la firma de varios convenios con diferentes instituciones jerteñas.

«A todo ello se ha unido recientemente el plan denominado Diputación Desarrolla que supondrá una importante inversión en la comarca durante los años 2018 y 2019 para proyectos de interés decididos desde el propio Valle del Jerte», ha apuntado la Mancomunidad.

Desde hace años y como parte del acto institucional de la fiesta del Cerezo en Flor, se hace entrega del galardón de la Cereza de Oro.

Con este símbolo, el Valle del Jerte agradece a todas aquellas instituciones y personalidades que de alguna manera promocionan o dan renombre a la comarca y sus productos.

Delicias Muñoz y la Diputación cacereña se sumarán así a la lista de personalidades y organizaciones reconocidas anteriormente con este distintivo como la Reina Sofía, la SER, el grupo A3 Media, el periodista José Ribagorda, la Selección Española de Fútbol, la meteoróloga Mónica López y el Museo del Jamón, entre otros.