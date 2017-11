El cineasta Fernando Colomo y el músico Jorge Pardo, nuevos premios Pop Eye

El director Fernando Colomo, con más de una treintena de trabajos cinematográficos a sus espaldas, recibirá este sábado, día 11, el Premio Pop Eye a la Cinematografía en reconocimiento a toda su trayectoria. Mientras, el Premio Pop Eye al Duende 2017 será para el músico de jazz y flamenco Jorge Pardo.

Así lo ha dado a conocer este jueves la asociación cultural Bon Vivant de Cáceres que otorga desde hace doce años estos Premios de la Música y la Cultura que, en esta edición, han recaído también en otras categorías en la actriz Cayetana Guillén Cuervo; el programa La Cultureta, de Carlos Alsina; el pintor Javier de Juan; Ray Loriga; La Hora Cultural de RTVE; la fotógrafa Mariví Ibarrola y los grupos Lobos Negros, Alice & The Wonders, Supertennis, Aurora & The Betrayers, Cintia Lund y Watch Out.

Los premios se entregarán este sábado, día 11, en Trujillo en el transcurso de una gala en el Teatro Gabriel y Galán a partir de las 20,30 horas, pero el día antes, el viernes tendrá lugar una fiesta de bienvenida en el pub La Abadía de la localidad trujillana con la actuación de Los Nikis, que se han reunido para la ocasión, y la banda extremeña Fônal.

Fernando Colomo hizo su debut cinematográfico en 1977 con Tigres de papel, un éxito que le dio fama y le consagró como uno de los modelos de lo que se denominó la 'Nueva comedia madrileña', aunque él no lo quiere ver así, y cuya banda musical pasó a ser uno de los iconos de la movida madrileña. Con su tercer largometraje, La mano negra (1980), consiguió el premió a la mejor película en el Mystfest de Italia.

A principios de la década de 1990 trabajó para televisión y para el cine como productor. Entre sus otras películas destacan '¿Qué hace una chica como tu en un sitio como éste?', 'La línea del cielo', 'El caballero del dragón', 'Bajarse al moro', 'Rosa-Rosae', 'El efecto mariposa', 'Los años bárbaros', 'Cuarteto de La Habana' y 'Al Sur de Granada', donde recrea las vivencias del hispanista Gerald Brenan en las Alpujarras.

Respecto al Premio Pop Eye al Duente, que recibirá el músico Jorge Pardo, cabe destacar que sus trabajos son referencias musicales de infinidad de artistas y diversos estilos. Diego Carrasco, Jean Luc Vallet, Manuel Soler, Peer Wiborys, David Thomas, Ricardo Miralles, Pedro Iturralde y Vlady Bas, entre otros, son referencias y maestros de su entorno.

Pardo ha grabado con Camarón 'La Leyenda del Tiempo' y otras producciones y ha introducido a los toques flamencos los sonidos de la flauta y el saxo. 'Las cigarras son quizá sordas', 'Veloz hacia su sino', 'Diez de Paco', son algunos de los títulos de su discografía, según recuerda la organización de los premios en nota de prensa.