El Ayuntamiento pide que las vegas del río Tiétar sean declaradas zona catastrófica

El término municipal de Jaraíz de la Vera es uno de los más afectados por el desbordamiento del río Tiétar. Esta situación no es nueva, denuncian los agricultores. Ocurre cada vez que llueve varios días seguidos y se desembalsa el pantano de Rosarito, no paran repetir; a la vez que lamentan que las administraciones no tomen cartas en el asunto. Aunque todas las críticas van dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Tajo, también a la Junta para que intervenga. Así se puso de manifiesto el miércoles por la noche en un reunión celebrada en el Ayuntamiento de Jaraíz, presidida por el alcalde, Luis Miguel Núñez, a la que acudieron alrededor de un centenar de agricultores tanto de la localidad como de otras poblaciones veratas, especialmente de Aldeanueva, Jarandilla, Losar y Villanueva. Todos coincidieron, conjuntamente con el Consistorio, en solicitar que se declare zona catastrófica a las vegas del Tiétar por las inundaciones y daños originados en numerosas parcelas o tierras de regadío. «Hemos solicitado la declaración por el perjuicio que las inundaciones están ocasionando al campo», indica el primer edil jaraiceño, incluso en zonas sin precedentes anteriores.