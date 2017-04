Amadeo Rodríguez: "Hay que ser muy valientes para hacer hijo adoptivo a un obispo"

El obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez Magro, ha afirmado hoy, tras recoger el título de hijo adoptivo de Plasencia, que, "en los tiempos que corren, hay que ser muy valientes para darle a un obispo una distinción como ésta, lo que hace que se lo agradezca doblemente".

Dicho nombramiento, aprobado por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Plasencia el 5 de septiembre de 2016, se ha oficializado hoy en un acto público, que se ha celebrado en el centro cultural Las Claras de la capital del Jerte.

De igual forma, hoy se ha inaugurado una calle en honor del que fuera prelado de Plasencia durante trece años, ubicada en la céntrica Puerta del Sol del municipio.

En su discurso, Rodríguez Magro ha subrayado que desde hoy, cuando le pregunten de dónde es, además de mencionar a su Olivenza-San Jorge natal, añadirá: "y de Plasencia, que me ha adoptado como a uno más de sus hijos".

"Mientras he sido vuestro obispo, mi vida fue absolutamente placentina. Siempre viví lo que vivíais vosotros y siempre sentí lo que sentíais vosotros: con vosotros sufrí, con vosotros lloré, con vosotros fui feliz, y con vosotros tuve inmensas alegrías y momentos de una calidez humana y espiritual excepcionales", ha destacado.

De igual forma, ha defendido siempre gozó "de lo que es un orgullo para todos los que somos ciudadanos de la perla del Jerte: de su historia, de su patrimonio, de sus paisajes, de su vitalidad en iniciativas sociales, culturales, lúdicas, deportivas y de sus manifestaciones festivas", sobre todo de las que se convocan en torno a la Virgen del Puerto.

Amadeo Rodríguez ha reconocido que le hizo ser feliz todo lo que pudiera contribuir al desarrollo de su "querida Plasencia" y ha aseverado que "por donde quiera que fui, y no fueron cortos mis caminos, en mi boca y en mi corazón llevé siempre el orgullo placentino".

El nuevo hijo adoptado de Plasencia ha agradecido a la Corporación municipal "haberle darle oficialidad a lo que siempre fui de todo corazón" desde el día 17 de junio de 2003, fecha en la que tuvo noticias de que era el nuevo obispo de Plasencia.

Ha agregado que es consciente de que para hacerle hijo adoptivo "habéis recogido el sentir favorable de muchos, cotejándolo, como es natural, con la indiferencia de algunos y el desacuerdo de otros. Todas las opciones las respeto y agradezco", ha apuntado.

"Algunos de ustedes, con su parecer y su voto mayoritario, han decidido libremente hacer lo que creyeron más conveniente y más justo y han decidido que soy digno de ser hijo adoptivo de Plasencia. Ustedes sabrán lo que han hecho. No seré yo el que les diga que han acertado; y menos que se han equivocado", ha ironizado.

"Como yo no lo pedí, a mí sólo me toca aceptar el regalo que me hacen, y decirles que, con él, me han hecho muy feliz", ha concluido.