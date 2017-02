Cuando el tren de Monfragüe a Plasencia es un autobús

Es una situación que se viene repitiendo desde hace años, pero que en los últimos meses está generando más quejas por la frecuencia con la que ocurre, sobre todo entre los usuarios habituales. Se trata de una práctica, reconocida por Renfe, que afecta a los pasajeros con destino o llegada en la estación de Plasencia, y que consiste en tener que realizar en autobús el trayecto entre esta ciudad y la estación de Monfragüe, y viceversa, para evitar que el tren acumule retrasos excesivos en su recorrido final.

Como se sabe, la estación de Plasencia es un 'fondo de saco' al que los trenes acceden desviándose en Monfragüe, para luego regresar por otro tramo y reincorporarse a la vía principal en Mirabel. Se conoce en el mundo del ferrocarril como el Triángulo de Monfragüe y es un recorrido de 29 kilómetros que, a la velocidad a la que circula el tren por esos tramos, requiere aproximadamente media hora. Según confirma Renfe, lo que se hace cuando el retraso acumulado desde Madrid o Cáceres supera ya los 40 o 45 minutos es disponerlo todo con antelación para que los pasajeros con llegada o salida en Plasencia realicen el trayecto entre la ciudad y Monfragüe, o viceversa, en autobús.

Según Renfe no se trata de una práctica frecuente ni sistemática, sino que se analiza «caso por caso» y los responsables de las rutas adoptan cada vez la medida «más beneficiosa para la mayor parte de los pasajeros que viajan en ese tren, incluidos los que salen de Plasencia, ya que si no se hiciera así ellos sufrirían también retrasos mayores».

Pero los usuarios no lo tienen tan claro. Lucía Blanco es una joven de 21 años natural de Valdeobispo que reside en Madrid y que toma el tren a Plasencia muy a menudo, de modo que se ha visto realizando el último tramo del trayecto en autobús varias veces en los últimos meses, lo cual supone, a su juicio, «una molestia y una discriminación» para un grupo determinado de pasajeros.

«Lo hacen por las indemnizaciones», asegura Lucía. Se refiere a que Renfe tiene el compromiso de devolver a los pasajeros una parte o el total del precio del billete si llegan a su destino con retraso. En el tren a Madrid, que es de media distancia, la devolución es del 25% si el retraso supera los 15 minutos, del 50% si son más de 45 y del 100% si supera una hora. Para los regionales, que son que los circulan entre poblaciones extremeñas, se indemniza con el 25% el retraso de más de 30 minutos, con el 50% de más de 45 minutos y con el 100% el que se vaya por encima de una hora.

Por lo tanto, cualquier pasajero que llegue a su destino con más de una hora de retraso tiene derecho a reclamar la devolución íntegra del precio del billete. Si un tren procedente de Madrid lleva 40 o 45 minutos acumulados cuando llega a Monfragüe, es fácil de deducir que la decisión de Renfe será intentar que al menos ese retraso no siga creciendo, de modo que hará bajarse a los pasajeros que van a Plasencia en la estación y les llevará en autobús hasta su destino final.

Desde Renfe, que no aporta datos sobre cuántas veces ocurre, insisten en que cuando se adopta esta medida se hace pensando en el bien de la mayoría, y que el hecho de que un tren con mucho retraso entre en el ramal de Plasencia no sólo le afecta a él, sino también a los que vienen detrás, porque se trata de una vía única y si coinciden dos trenes uno tendrá que espera en la estación hasta que pase el otro, por lo que los retrasos se multiplicarían. Además, Renfe hace hincapié en que, cuando se produce una de estas situaciones, se actúa con antelación para que los autobuses ya estén listos en la estación cuando lleguen los pasajeros y no tengan que esperar.

«El problema es que no te avisan, te enteras cuando llegas a la estación de que tienes que bajarte del tren y coger el autobús», apunta Lucía Blanco, quien además denuncia que este transbordo indeseado no es el único problema con el que se encuentran frecuentemente los usuarios. «A veces el tren se queda parado en una estación o en mitad de la vía sin que nadie te explique por qué, o directamente te tienes que cambiar de tren porque en el que vas se ha estropeado», asegura.