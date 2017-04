Mejorar la salud a través de la educación

Educar en salud. Inculcar hábitos de vida saludables. O animar a la práctica deportiva. Algo que parece sencillo de conseguir, necesita de unas intensas sesiones para que el mensaje cale en niños y adolescentes. Pero parece que la médico especialista Pediatra del centro de salud de la Zona Norte de Mérida, Concepción Surribas Murillo, lo ha conseguido. Y lo ha hecho a través del proyecto 'Hábitos de vida saludable en la infancia: higiene y deporte'.

Reconocido este mérito, ha sido galardonada con el premio a las buenas prácticas de Educación para la Salud. Se lo entregó a finales del pasado mes el director-gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco.

El proyecto galardonado, que se puso en práctica en 2015 pero continúa activo, tiene como principal objetivo la promoción de hábitos saludables para prevenir, entre otras, la pediculosis (infestación de la piel por piojos) en niños, junto a la educación sobre alimentación e higiene bucodental para prevenir las caries y la promoción de la práctica del ejercicio físico y del deporte en niños con diabetes mellitus tipo 1. Surribas ha contado con el apoyo de sus compañeros del centro de salud, especialmente de Isabel Parejo, veterinaria de Atención Primaria.

La idea de realizar este proyecto surgió por la demanda de los colegios

Cerca de 200 personas han participado hasta ahora en las actividades desarrolladas con esta iniciativa. Incluye prácticas de higiene capilar, talleres de salud bucodental y diversas acciones de promoción del deporte realizadas, entre otros, en los colegios Santa María Magdalena de Mirandilla y Nuestra Señora de la Soledad, de Arroyo de San Serván, además de varios centros educativos de la capital autonómica.

Surribas dice que la idea de llevar a cabo este proyecto surgió por la demanda de los colegios de contar con un asesoramiento en temas como la aparición de piojos o caries, unos problemas que preocupan mucho a los padres.

Dice la pediatra que en la actualidad se están perdiendo un poco las buenas costumbres. «Antes los padres pasaban más tiempo en el hogar. Ahora que están menos, digamos que la alimentación se está descuidando mucho, el tiempo que se le dedica a los hijos a revisar que no tengan liendres también ha descendido, así como también el que se pasa con ellos para enseñarles a cepillarse de forma correcta los dientes... La sociedad está cambiando y tenemos que estar ahí los profesionales sanitarios incidiendo y recordando una educación para la salud. No es mala del todo la salud de los niños, pero hay que estar recordando e incidiendo muy frecuentemente en esos temas», explica la pediatra, que todas las carencias las achaca a la falta de tiempo.

Se nota la evolución

De todas formas, también dice que sí que nota que el mensaje de cuidados y prevención cala pronto en los niños. Y que incluso en algunos de ellos ha notado un cambio de hábitos e incluso de actitud ante determinadas costumbres.

«En varias ocasiones he vuelto a visitar los mismos colegios y sí que se nota la evolución de un año a otro, sobre todo en aspectos como la concienciación de ir al dentista, la frecuencia con la que, por ejemplo, toman fruta, se lavan los dientes... Y en niños con diabetes, es mayormente recordarles los que les enseñan cuando van al Hospital por primera vez, sobre todo la práctica del ejercicio físico, muy importante para ellos».

Esta semana Concepción ha visitado el Colegio Miguel de Cervantes de Mérida para dar una de sus charlas, actividad con la que proseguirá el próximo curso escolar. Lo hará visitando otros colegios de la zona norte de Mérida como las Josefinas o el Ciudad de Mérida y a algunos pueblos de la comarca que también están incluidos en el centro de salud de Mérida Norte, que es donde ella desempeña su labor sanitaria.

«Cada curso académico visito a los niños de primero y segundo de primaria y les doy una charla de una hora. Además les pongo un vídeo que muestra cómo tienen que cepillarse los dientes, sobre cómo es la primera visita al dentista, les doy unas instrucciones de alimentación y les muestro las imágenes de la pirámide alimentaria para recomendarle qué pueden tomar o no... Los niños preguntan un montón, se lo pasan muy bien y para mí es una experiencia muy bonita. Me encanta. Es otro punto de vista del trabajo. Como la consulta diaria se hace un poco monótona, ir a un colegio me satisface mucho. Es otra cosa», explica Surribas.

En la región existe, aunque parece ser que muchas familias no lo saben, un Plan de Atención Dental Infantil del Gobierno de Extremadura (Padiex) que vela por la salud bucodental de los niños desde el año en que cumplen 6 años hasta el año en que cumplen 15 años.

Parece ser que este plan no es muy utilizado por las familias, puede ser que por desconocimiento, aunque esto no quiere decir que los niños de estas edades no visiten de forma periódica al dentista. Según Surribas, «los padres van al dentista con sus hijos, pero si lo hacen de forma particular eso no queda registrado a nivel del plan.

Con 5 o 6 años los niños van poco, pero ya a partir de 7 años, el 90% de los niños ya ha ido alguna vez al dentista. No utilizan el plan dental pero sí que van al dentista».