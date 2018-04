«Se está perdiendo el respeto a los artistas» Prudencia. «Tengo demasiado carácter e intento que a mi hija adolescente no le afecte». :: HOY María Bayo Soprano «En el escenario me crezco, parezco más alta, pero a la diva la dejo colgada del perchero del camerino» ARANTZA FURUNDARENA Miércoles, 25 abril 2018, 08:52

Cada noche, en el Teatro Borrás de Barcelona, María Bayo se transforma en Maria Callas para impartir una 'Master Class'. La soprano de Fitero reivindica a sus 56 años «ese plus de arte» que aportan a la ópera las cantantes maduras. Una sentencia ha condenado a la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO) a pagarle más de 3.600 euros por despido improcedente. Ella seguirá apelando. «Fue todo muy injusto y muy feo», argumenta.

-Supongo que para una soprano es más fácil meterse en la piel de la Callas.

-Es la primera vez que esta obra la representa una cantante de ópera y no una actriz. Aquí no hay grabación. Yo canto y es más real. Y me siento muy identificada con todo lo que dice. Su filosofía la llevo conmigo.

-Callas sufrió lo indecible. ¿Usted también?

-Ella fue demasiado infeliz. Dejó muchas cosas atrás. A mí no me hubiese compensado. Yo tuve que sacrificarme en tener a mi hija mucho más tarde que mis amigas pero al final tengo una hija, tengo una pareja... He encontrado el equilibrio que buscaba. Tengo una carrera que muy poca gente ha hecho. Y sin renunciar a mi vida personal.

-Será que no se le ha cruzado nunca un Onassis...

-Bueno, cosas en medio ocurren, ja, ja, ja... Pero eso lo dejo para las memorias.

-¿Y qué tal se le da hacer de diva?

-Lo que Callas transmite aquí no es divismo sino perfección por el arte. No se me hace difícil transmitir eso. Pero ella era mucho más autoritaria que yo.

-Hablando de autoridad... Tiene una hija adolescente.

-Sí, y tengo demasiado carácter. Eso a veces no es bueno para los hijos de los artistas. Intento ponerme a su altura y que no le pase factura, que no le afecte.

-¿Hay menos divismo de lo que se cree en la ópera?

-La Callas dice en la obra que en el teatro siempre parecía más alta. Yo soy pequeñita, pero me pasa lo mismo. La diva se hace arriba, en el escenario. Pero yo a la diva la dejo colgada del perchero del camerino.

-¿Cómo se blinda de los halagos hipócritas?

-Los pies en el suelo me los han puesto siempre mis amigos de la infancia, mi familia, y me los sigue poniendo mi pareja, porque a él no le gusta nada la diva, le gusta la mujer.

-¿Acepta la indemnización de la ABAO?

-Voy a seguir apelando. El dinero no es lo más importante y estoy muy satisfecha de que me hayan dado la razón. Pero tengo una reputación intachable, nunca me había pasado nada parecido. Y aquí hubo una injusticia total. La directora musical me rechazó. Solo trabajé día y medio. Y no tuve detrás a una ABAO que me respaldara. Por eso los denuncié.

-¿Su voz estaba en condiciones?

-De no haber sido así, lo habría reconocido. Pero la voz es muy delicada. Yo había llegado el día anterior. Puede ser que estuviera un poco tocada, pero para eso hay quince o veinte días de ensayos. No somos máquinas.

-¿La edad es una losa para una cantante lírica?

-Ahora mucho más que antes. Las sopranos tenían carreras muy largas, como la Caballé, porque una cantante con una trayectoria detrás aunque ya no cante con la misma perfección está aportando otra cosa, que es arte. Pero hoy en día todo es de corta y tira. En Japón hay un respeto por el artista que estamos perdiendo en Europa.