«Me gustaría morirme de un orgasmo»

La pasta viene de Italia. Que se lo digan a Sergio Dalma, que triunfa con 'Vía Dalma III', su tercer disco de versiones sobre clásicos italianos. Entre ellos, un 'Volare' con mucho 'swing' que a Dalma le ha salido del alma... «Porque no todo es la pasta», matiza este catalán que lleva treinta años sin aclarar esa flema en la garganta.

- ¿Las mañas del 'latin lover' también las versiona?

- Eso lo llevan ellos en los genes y lo hacen muy bien. Si supiéramos vendernos como los italianos seríamos los reyes del mundo, con el potencial que tiene este país.

- ¿Con 'este país' se refiere a España?

- Soy catalán de Sabadell y llevo 26 años en Madrid. Igual es que los de Sabadell somos muy chulos e internacionales... Al final, tienes que sentirte a gusto con tu lengua y tu país, pero yo soy más de sumar que de restar.

- Lo cual, traducido...

- Que con todo esto de la independencia lo he pasado mal. Como tanta gente. No soy partidario de la secesión. Soy catalán y español. Y siempre he dicho que si se hubiera hecho un referéndum como Dios manda se habrían evitado muchos problemas.

- ¿Aunque hubiera salido que sí?

- Bueno, esa es la democracia ¿no? A mí se me partiría el alma, pero habría que aceptarlo. A lo mejor hace tiempo habría salido que no, ahora tengo muchas dudas.

- Dicen que es el cantante más masacrado en los karaokes.

- Me encanta. El karaoke es sinónimo de popularidad y yo me siento muy querido y respetado.

- ¿Le gusta que destrocen sus canciones?

- No. Pero imitar a alguien significa que lo has escuchado mucho. Yo mismo llegué a cantar un 'Bailar pegados' en un karaoke en un tono de mujer e hice el ridículo.

- ¿En qué le han convertido los años a Josep Sergi Capdevila?

- ¿A mis 53? En un tío que disfruta cada vez más de las cosas. Pequeños detalles: pasear, tomarte ese vino con aquel amigo, un pintxo... O una tormenta: el olor de la tierra mojada...

- Me está enumerando placeres de jubilado, sustitutivos del sexo.

-¡No, hombre, no! Vamos a ver, el sexo yo siempre... Le voy a contar una cosa. A mí hace años me preguntaban: ¿Cómo te gustaría morirte? Y yo decía: En el escenario. Pues no. A mí me gustaría morirme echando el polvo del siglo; morirme de un orgasmo. Faltaría más.

- También ha dicho que a partir de los 50 decidió estar solo.

- Vivía en pareja y tuve un 'clic'. A veces hay que escuchar no tan solo el corazón, también la cabeza. Solo comparto mi casa con mi hijo, aunque siempre hay algo por ahí... Si se me ve bien es por algo.

- Le veo muy bien con canas.

- Soy coqueto y me he teñido más de una vez. Hasta que un año en el que no tenía gira decidí descansar y pensé: Oye, pero si con canas estoy de coña. Además, ¿tú sabes, como catalán, lo que me ahorro yo en tinte? Ja, ja, ja...

- ¿De verdad es mirado para la 'pela'?

- Noooo... Para nada. Ese es el típico tópico pero soy un tipo tremendamente generoso.

- ¿El mundo de la música es tan machista como el del cine?

- Imagino que sí. La sociedad sigue siendo muy machista. Yo nunca he sido posesivo pero antes quizá era un pelín más machista, hoy me siento con una mente muy abierta.

- ¿Haría de jurado en O.T.?

- Ya lo hice en otro programa, pero creo que no sirvo para eso.

- ¿Qué república independiente le gustaría proclamar?

- Una donde no haya puertas ni barreras, que esté totalmente abierta. Una república sin fronteras.