Vara: «No he tenido nada en lo personal contra Sánchez. Ahora hay que ayudar» Fernández Vara, en un descanso de un pleno en la Asamblea. / Brígido Al frente del órgano del PSOE que reunirá a los líderes territoriales, avanza que el congreso saldrá bien «porque hay mucha gente» que lo quiere CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 16 junio 2017, 23:22

El PSOE celebra este fin de semana el congreso en el que encumbrará, de nuevo, a Pedro Sánchez como secretario general. Tras ocho meses de interinidad en la cabeza del partido y de batalla por el liderazgo, los socialistas abren una nueva etapa en la que Guillermo Fernández Vara, reconocido crítico con Sánchez, presidirá un órgano de relevancia por deseo del líder nacional. Es el consejo de política federal. Estar al frente de este órgano conlleva también formar parte de la Ejecutiva de Sánchez.

«No tenía previsión de nada. Tuve una entrevista con Pedro después de las primarias. Hablamos de muchas cosas, entre otras de ese consejo, pero en ningún caso me dijo que me iba a ofrecer presidirlo. Este martes me llamó y me dijo que había pensado ofrecerme esa tarea. Acepté honrado», relata a HOY.

Vara añade que no le justificó el por qué de ese encargo. «Me dijo que era una responsabilidad presidir ese órgano, que era bueno que fuera para alguien con experiencia. En realidad, soy el presidente más antiguo del PSOE y el que tiene mayor porcentaje de votos en las elecciones autonómicas. Eso me lo dijo. Entiendo que también necesita tener a personas que a su alrededor produzcan equilibrios», expresa el secretario general de los socialistas extremeños.

Fernández Vara, partidario de la andaluza Susana Díaz, dijo cuando el madrileño ganó las primarias que era el momento de generosidad por parte de los que habían ganado y humildad «por parte los que habíamos perdido. Esa es la clave. Con esto (que le proponga ser presidente del consejo de política federal) demuestra un grado de generosidad alta porque pone en un puesto de mucha trascendencia, de mucha responsabilidad, a alguien que no le acompañó en el proceso de primarias», añade el político oliventino.

¿Se trata de una reconciliación con Sánchez?, se le pregunta al presidente de la Junta. «En lo personal no hace falta reconciliación porque con Pedro nunca he tenido nada. En lo político él ha ganado las primarias, el congreso y es el único que tiene en su mano unir al partido. Y los demás lo que tenemos que hacer es ayudar. A mí me lo ha propuesto y encantado de ponerme a trabajar en ello».

Reconciliación política, se le insiste. «Sí, pero tampoco (breve silencio). La realidad es que el PSOE tiene muchísimas historias de batallas congresuales. No es esta la primera. Lo que ha pasado en esta ocasión es que ha durado más tiempo».

Batallas congresuales

El consejo de política federal es el órgano del PSOE en el que los líderes regionales (también estarán los portavoces en el Congreso y en el Senado y del Parlamento Europeo) debatirán sobre la cuestión territorial. Estarán coordinados con Patxi López, secretario de política territorial y adversario de Sánchez en las primarias. De ese consejo debe salir la posición del partido por ejemplo, ante el independentismo catalán.

«El congreso tendrá que decir también sobre este tema. Lo decidiremos entre todos pero hay una cosa muy clara. Si no se discute que la soberanía reside en el pueblo español, que está en las Cortes, y no está en discusión el principio de la indisolubilidad de España que está en la Constitución, se puede hablar. En 1978, en la propia Constitución, en su artículo 2, ya aparece el término nacionalidades», agrega. Vara señala que el consejo tendrá también que abordar el «peliagudo» asunto de la financiación autonómica.

«El congreso va a salir bien seguro porque hay muchas ganas de que salga bien por parte de mucha gente», concluye antes de reseñar Vara la «fuerza» que tiene el PSOE extremeño dentro del federal. Una fuerza, aclara, «que no se la damos solo los que seamos sus responsables sino sus 10.000 militantes y su peso en cuanto a afiliación por número de habitantes de cada territorio».