Milana Bonita recuerda a los políticos su compromiso de dar un paso atrás en la concentración Un momento de la manifestación de Milana Bonita en Atocha / HOY La plataforma teme que finalmente los partidos «quieran aprovechar la concentración de todos los extremeños para acaparar el foco mediático y el protagonismo» EFE Viernes, 17 noviembre 2017, 22:05

La plataforma ciudadana Milana Bonita ha recordado a los distintos partidos políticos que se comprometieron a que darían un «paso atrás» y dejarían a la ciudadanía «en la cabecera» de la movilización de mañana en Madrid por un tren digno.

El colectivo ha advertido de que su pancarta irá acompañada de carteles de «zona libre de políticos», como «aviso a todos los que quieran tratar de unirse o de sacar rendimientos» de la presencia de dicha plataforma «cívica, apolítica y sin compromisos con ninguna sigla».

Y es que Milana Bonita teme que finalmente los partidos «quieran aprovechar la concentración de todos los extremeños para acaparar el foco mediático y el protagonismo».

«Eso no es lo acordado, eso no es lo anunciado y eso no es digno, leal, ni de extremeño honrado», ha recalcado en un comunicado.

Ha subrayado que fueron los ciudadanos los que iniciaron la lucha por un tren digno al poner sobre la mesa, con sus denuncias en redes sociales, sus hojas de reclamaciones y sus quejas, «el hartazgo de la sociedad extremeña por los deficientes servicios ferroviarios».

«La plataforma Milana Bonita únicamente fue una herramienta creada para expresar ese hartazgo de manera humorística, pacífica, pero reivindicativa», ha añadido.

El lema de «Extremadura despierta» ha sido el más defendido por esta plataforma, según la cual «ya hay muchos extremeños bien despiertos que ven con preocupación como parece que los estamentos políticos quieren medrar con las reivindicaciones» de la sociedad.

Ha insistido en que «los políticos deben ir detrás de los ciudadanos como servidores de la ciudadanía que son y los extremeños a la cabecera de la reivindicación».

«No hay una manera legal, respetuosa, cívica de evitar que se quieran hacer con esos focos, pero desde la plataforma intentaremos que no se hagan con un protagonismo que, por una vez en mucho tiempo, es de toda la sociedad extremeña», ha aseverado.