Los apicultores extremeños piden medidas contra el abejaruco

La organización agraria Asaja Extremadura ha cifrado en hasta un 40 por ciento las pérdidas que están sufriendo los apicultores

La organización agraria Asaja Extremadura ha cifrado en hasta un 40 por ciento las pérdidas que están sufriendo los apicultores de la región por el descenso de la producción de miel en la presente campaña debido a la «masiva presencia» de abejarucos, una especie invasora de ave que está «especialmente protegida» en la comunidad autónoma.

El presidente de la sectorial de Apicultura de Asaja Extremadura, Paulino Marcos, sostiene que estas aves están provocando una «auténtica devastación» en las abejas, a las que aniquila. «Es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo, pero que se ha incrementado ahora debido al año tan seco que estamos padeciendo», ha señalado.

Marcos explica que este ave procedente de África se alimenta directamente de las abejas. Para ello, se coloca sobre las colmenas durante todo el día, especialmente al amanecer y al anochecer. Según explica, «el sonido que produce acobarda a las abejas, que se asustan y provoca que no salgan de las colmenas a por agua. De esta manera, las colmenas no se ventilan, las abejas no respiran y provocan con el calor la desaparición de la colmena».

La llegada de los abejarucos en abril a Extremadura, donde permanece hasta finales de septiembre, está provocando que la producción de miel descienda considerablemente, «alrededor del 40% este año, con unas pérdidas económicas incalculables», ha indicado Paulino Marcos.

Esta merma se suma a las pérdidas que a su vez está ocasionando la escasez de lluvia, que cifra en un 20 por ciento de la producción, según indica Asaja Extremadura en una nota de prensa.