Ambulancias Tenorio denuncia el boicot por parte de la anterior empresa Se ha referido también a las «amenazas» que padecieron los trabajadores por parte de la anterior concesionaria, que «en ningún momento» colaboró para la subrogación de éstos EFE Lunes, 19 marzo 2018, 14:54

El gerente de Ambulancias Tenorio, Javier Sánchez, ha denunciado este lunes el boicot que sufrieron en el traspaso del transporte sanitario en Extremadura y las amenazas que padecieron los trabajadores por parte de la anterior concesionaria, que en ningún momento colaboró para la subrogación de éstos.

Javier Sánchez, como gerente de la nueva empresa que presta el servicio, ha comparecido hoy ante la Comisión no permanente de investigación sobre el concurso público del servicio de transporte sanitario terrestre en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud (SES).

A preguntas de la diputada del PSOE Ascensión Godoy, Sánchez ha explicado que la anterior concesionaria, el Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario, no facilitó nada la subrogación de trabajadores, como se establecía en el pliego de condiciones, ya que, además de no entregar la información requerida, cambiaba continuamente los turnos de éstos para que no pudieran acudir a firmar sus nuevos contratos.

Tal es así, según ha dicho, que tuvieron que trasladar al sábado y al domingo las reuniones para poder materializar la subrogación.

Javier Sánchez ha destacado, en ese sentido, que «la gran mayoría de los trabajadores lo han pasado muy mal» y ha relatado como muchos de ellos acudían a su despacho llorando tras las amenazas que habían recibido, por lo que les ha mostrado su más «sincero agradecimiento».

El gerente de Ambulancias Tenorio ha denunciado también los problemas con los teléfonos que tuvieron en la primera semana cuando se hicieron cargo del servicio, pero todavía se ocupaban de gestionar las comunicaciones el anterior equipo y que desaparecieron estos se marcharon.

En ese sentido, ha dicho que la persona que estaba al mando de la central de coordinación fue la primera en sentarse a su mesa para «hablar de ella y de su marido» y del puesto que debían ocupar en el nuevo servicio y ha insinuado que los problemas surgieron porque Ambulancias Tenorio se negó a estos requerimientos.

Sánchez ha destacado que fueron subrogados todos los trabajadores que eran subrogables y que la plantilla actual ha crecido con respecto a la anterior concesionaria, ya que a los 800 trabajadores con que cuenta, se han sumado cerca de 130 taxistas rurales, que antes no estaban contratados y ahora sí lo están.

Por otra parte, ha hecho hincapié en que el pliego del concurso era totalmente legal y ha aclarado que las subastas en este ámbito no están permitidas en la legislación española «desde hace mucho tiempo».

También ha señalado que el programa informático que utiliza Ambulancias Tenorio es el más implantado en el sector del transporte sanitario y que los vehículos sanitarios de que dispone están totalmente homologados y «cumplen todos los requisitos técnicos o más que pide la legislación extremeña, española y europea».

Al diputado del PP José María Saponi, le ha aclarado que una cosa es la desinfección de los vehículos y otra la limpieza, que puede llevarse a cabo, ha dicho, en lugares habilitados para ello en las propias bases y también en gasolineras