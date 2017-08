'El alcalde de Zalamea' abre el telón

Comenzó como un proyecto reservado para valientes y hoy son más de 700 personas las que participan en él. El maestro Calderón de la Barca dejó huella en Zalamea de la Serena y, la tercera semana de agosto, la cultura y el teatro cobran un interés especial en este municipio pacense. Tras meses de ensayos, desde hoy hasta el 20 de agosto se volverá a iluminar la plaza de la Constitución para dar vida a la vigesimocuarta edición de 'El alcalde de Zalamea'.

En 1994 se presentó como una idea rompedora y novedosa, llegaba a un pueblo por entonces de 4.000 habitantes, donde en un principio sonó a mezcla entre locura evidente y fracaso anunciado. «La Junta de Extremadura estaba buscando a alguien que hiciera un plan con estas características. A mí me interesó porque lo vi un reto y presenté mi proyecto, aunque lo difícil vendría después», declara Miguel Nieto, el director de la obra. «Cuando llegué aquí aquel año en un primer intento conseguí que se apuntaran 20 adolescentes. Tuve que recorrer todos los bares, sitios públicos, plazas y calles para convencer a la gente», confiesa.

A finales de ese mes, 158 vecinos interpretaron lo que fue la primera edición de 'El alcalde de Zalamea', sin saber que esta obra de Calderón de la Barca cambiaría la historia del pueblo. Hoy, con la llegada de agosto, la localidad se transporta al siglo XVI con rituales, casi rutinarios, que llevan sucediéndose desde hace más de dos décadas.

El Gobierno local está trabajando para que la representación teatral sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

Sin embargo, en aquellos años noventa aún quedaba mucho por hacer. «Fue difícil, pero muchos vecinos se implicaron, no sin miedo, en esta aventura. Se fue estableciendo poco a poco este compromiso mutuo que hace que cada año vaya creciendo. El éxito de la obra son ellos, yo solo muevo los hilos para que después brillen en escena», reconoce Nieto. «Siempre he dicho que esta obra no entiende de política, riñas de hermanos ni de barrios. En su día, y lo sigue haciendo, unió a personas de todas las edades, condición social y tendencia política», apostilla.

'El alcalde de Zalamea', más allá de una simple representación de teatro, se ha convertido en un proyecto de integración social, de convivencia y de aprendizaje de valores entre los vecinos del municipio. Es la seña de identidad de todo un pueblo y un elemento definitorio. Cuatro siglos después de que el maestro Calderón de la Barca escribiera al mundo una historia, posible leyenda inventada con tintes de verdad, otro gran genio contemporáneo, Miguel Nieto, dio vida a esos personajes creando en Zalamea una ilusión común. «'El alcalde de Zalamea' fue mi primer montaje de este tipo y ha servido de precedente para el resto. El éxito obtenido aquí les llevó a las otras localidades a intentarlo sin miedo a lo desconocido. Porque, sin duda, de todas las experiencias teatrales de estas características, la que ha despuntado es la que se ha hecho en Zalamea de la Serena», declara.

Los preparativos

Los meses previos a la representación, la rutina del pueblo cambia y casi todo gira en torno a una obra que ha servido de estímulo para muchos de ellos, además de un modo de socialización a través del teatro. Esta obra cambió la vida a muchas personas. Muchos vecinos tenían y tienen inquietudes artísticas y aquí se les presentó un medio para desarrollarlas.

Tanto para los distintos equipos de Gobierno que se han sucedido desde su inicio como para la población es un orgullo ver que cada verano el nombre de la localidad aparece reflejado en medios, publicidad, carteles y sobre todo en el boca a boca, que según explican los vecinos, ha sido el mejor medio de difusión de la obra. «La mayoría de personas que asisten, vuelven, y lo hacen acompañados de alguien, por lo que el número de espectadores siempre va creciendo», añade Nieto.

Traer esta obra a Zalamea amplió las expectativas de sus vecinos y fue generando una cultura teatral muy arraigada. Ahora hacen excursiones para asistir a representaciones a Mérida, a Madrid, etc. Cuando se habla de la localidad es inevitable hacer referencia al teatro.

Sentimiento de un pueblo

«En este tipo de montajes se trabaja con sentimientos y emociones, es la suma del trabajo de muchas personas, el éxito es común para todos. Si no haces a todo el mundo partícipe del proyecto y le muestras que con esa pequeña parte que interpreta es igual de importante que cualquier otro, no funcionaría», apunta Nieto, quien destaca que «esta obra reúne el sentimiento de un pueblo».

Todo esto les ha llevado a conseguir varios reconocimientos. Entre ellos, la Medalla de Extremadura en 2008 como ejemplo de participación ciudadana, y la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional en 2011.

Además, este año la obra ha adquirido un matiz más relevante al estar inmersa en la candidatura para ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Se trata de un proyecto en el que el equipo de Gobierno local lleva trabajando desde principios de año. Por primera vez en la historia se presentó la obra en Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Esto sirvió como escaparate para el resto de España. Asimismo, atravesó fronteras y tras ser presentada en el marco de la BTL de Lisboa, la obra volvió el pasado mayo a la ciudad lusa de la mano del Instituto Cervantes de Lisboa, que le dio perspectiva internacional.

Con el lema nadie es imprescindible y todos son necesarios, el director habla de futuro. «'El alcalde de Zalamea' continuará hasta que los vecinos quieran, y mientras yo esté capacitado para continuar, estaré con todos ellos», concluye Nieto.