El Consorcio de Transporte Sanitario recurre los pliegos del contrato de ambulancias

El Consorcio de Transporte Sanitario ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) los pliegos del concurso de adjudicación de este servicio por parte de la Junta, entre otras cuestiones, porque el precio de licitación "está por debajo de los costes".

El responsable de planificación estratégica y comunicación del Consorcio, Antonio Castillo, ha explicado a que de serles favorable el recurso "podría anular la adjudicación provisional a la empresa andaluza del pasado viernes y retrotraer las actuaciones a antes de la aprobación de los pliegos".

Castillo ha aclarado que el recurso ante el TSJEx no es contra la adjudicación del servicio a la empresa sevillana Ambulancias Tenorio e Hijos, dado que dicha adjudicación aún no es definitiva, pero que, no obstante, "estudiarán acudir al contencioso cuando se confirme".

Desde el Consorcio, que agrupa a las siete empresas extremeñas que se dedican a esta labor, se insiste en que el precio de licitación que recoge los pliegos "está por debajo de los costes necesarios para prestar el servicio con la calidad que exige".

El contrato ha sido adjudicado por 30,5 millones anuales para los próximos cuatro años, 122 millones en total, con una rebaja de 17 sobre el tipo de licitación.

Asimismo, ha apuntado Castillo, "los pliegos reflejan una indeterminación en la prestación del servicio".

El Consorcio recurrió los pliegos ante la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura y ante el rechazo del mismo ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el TSJEx.