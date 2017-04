«He sido querido por mis paisanos, pero rechazado por las élites»

El año pasado recibió en Badajoz el título de hijo predilecto. Sin embargo, siempre le he notado, también en esta entrevista, cierta desazón del trato que le han dispensado sus paisanos. ¿Se ha sentido querido por Extremadura?

Sí. Lo que no quiere decir que me sienta querido por las élites políticas. Al acto de reconocimiento de hijo predilecto de Badajoz no asistió ningún representante de los partidos tradicionales. Y la propuesta vino de Ciudadanos, uno de los partidos nuevos. Querido por mis paisanos, sí. Pero todo lo contrario a reconocido políticamente. Es más, he sido rechazado. No sé qué he podido hacer mal. Voy a contarle algo que creo que es sintomático de lo que hablamos: yo soy un buen estudiante. Hice oposiciones difíciles, de élite, para la Inspección de Trabajo. Fui inspector de trabajo de cartera y delegado de Trabajo en varias provincias y secretario general técnico del Ministerio de Trabajo cuando la Seguridad Social dependía de ese ministerio. Y ministro de Sanidad y Seguridad Social... Con este bagaje ¡algo de sanidad y seguridad social debo de saber!, ¿no? Tan cenutrio no debo ser. Pues sólo me han llamado desde Extremadura para hablar de Sanidad instituciones privadas, como el Colegio de Auxiliares Técnicos Sanitarios para una conferencia en la Universidad; o el Colegio de Farmacéuticos, para hablar de la Sanidad del futuro, de la que también, por cierto, hablé en Zafra, precisamente en Zafra, cuya historia conmigo a costa del hospital en Llerena fue cuando menos conflictiva. Pero, ¿alguna vez alguien de la Junta me ha pedido opinión sobre asuntos relacionados con el sistema sanitario? ¿O me ha invitado a participar en algo? ¡Jamás de los jamases!

Menciona Zafra y al hospital de Llerena. ¿Dígame, el hospital de Llerena está en Llerena porque usted es de Campillo de Llerena? ¿Sí o no?

Está en Llerena porque lo dijeron los técnicos. Nada tuvo que ver que yo sea de Campillo. ¡Como si un ministro tuviera la capacidad de poner un hospital en su pueblo!

¡No me diga a estas alturas que en España no ha habido ministros que han puesto en su pueblo lo que han querido!

Pero no en este caso. El viejo franquismo situó un hospital de Zafra cuando no existía el de Mérida. Y antes de llegar yo al Ministerio, y en mis propias manos y en mi propia capacidad estuvo el hospital de Don Benito porque yo era el secretario general técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero cuando yo entré en el Ministerio de Sanidad ya existía el hospital de Mérida y este hecho obtura absolutamente la construcción de un hospital en Zafra, una reivindicación que nunca recibí y lo he explicado miles de veces. Quedaba, entonces, que atender a la zona sur de la provincia de Badajoz. Yo llamé a los técnicos del Instituto Nacional de Previsión (INP), que hicieron estudios de isocronas. Me señalaron dos localidades: Llerena y Fuente de Cantos. Finalmente, los técnicos del INP eligieron Llerena. Pero que quede claro que si no hubiera habido un ministro extremeño no hay Llerena, pero tampoco Navalmoral, cuya financiación yo también aprobé.