El juzgado obliga al SES a convertir en interina a una contratada temporal

El fallo no es firme y contra el mismo cabe recurso ante el TSJEx. Pero de momento es la primera sentencia dictada en la región, en aplicación del mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obliga al Servicio Extremeño de Salud (SES) a convertir en interina a una médico (especialista de Inmunología) a la que ha estado contratando de forma temporal durante la última década.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz se basa en lo dictaminado por el TJUE, que ha declarado contraria a Derecho la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que permite la renovación de los nombramientos temporales para atender necesidades permanentes del servicio. El tribunal europeo acepta que la sustitución temporal de trabajadores se lleve a cabo para atender necesidades de duración limitada, pero deja claro que estos nombramientos no pueden renovarse para desempeñar funciones permanentes y estables incluidas en la actividad normal del personal estatutario fijo.

Los nombramientos de esta sanitaria, aportados por la defensa de la médico en el juicio celebrado el pasado 30 de enero, ponen de manifiesto que la misma, «desde fecha de 24 de octubre de 2006 y hasta la actualidad, ha prestado servicios a través de nombramientos eventuales de duración determinada que se concatenaban entre sí, todos ellos para la Gerencia del Área de Badajoz (Hospital Infanta Cristina), así como con idéntica causa y contenido, cual es el incremento de la actividad habitual que no puede ser asumido por los medios de la dotación usual», recoge la sentencia.

Por este motivo, a juicio del juez, «resulta evidente que lejos de constituir una actividad puntual, coyuntural y definida por circunstancias que no pueden ser atendidas por los medios habituales del servicio sanitario, la actora lleva la injustificable cifra de diez años con nombramientos sucesivos para unas plazas que requerían de una absoluta estabilidad, porque así se acredita por una necesidad permanente que no puede satisfacerse con el personal que actualmente tiene el SES en dicho servicio».

Por este motivo, el juez asegura que la situación de esta médico «supone un fraude en la contratación al que alude la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016» y obliga al SES a convertirla en interina. «Deberá ser mantenida en su puesto de trabajo de manera interina hasta tanto se preveyere este de manera legal y reglamentaria», ordena.

No obstante y frente a lo pretendido por la recurrente, que era su conversión en personal indefinido no fijo, el juez señala que esta categoría no es aplicable para el personal estatutario del SES, por lo que solo puede ser reconocida como interina.

Después de esta médico, el abogado que la ha defendido, Manuel Martos, ha presentado recursos de más de una veintena de trabajadores sanitarios, la inmensa mayoría del Hospital de Tierra de Barros, que buscan el mismo fin. Lograr estabilidad en sus puestos. Se trata de empleados temporales de diversas categorías que, en algunos casos, llevan concatenando contratos desde la década de los 90. «Por eso esperamos los mismos fallos por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz, que es donde tendrán lugar las diferentes vistas orales para las que ya esperamos fecha», señala Manuel Martos.

También aclara que, en aquellos casos en los que sea posible la conversión de los empleados temporales en indefinidos no fijos, la buscará. Será su objetivo cuando no se trate de personal estatutario, porque supondrá que mientras exista trabajo en la plaza que ocupan tienen que ser contratados. «Y en caso de que desaparezca el puesto, pueden ser despedidos, claro, pero tienen que ser indemnizados». En el caso de los interinos, el abogado reconoce que pueden ser cesados de un día para otro.

Con el fin de dar estabilidad a las plantillas sanitarias, reducir la temporalidad y cumplir con el mandato del TJUE, el SES ha anunciado recientemente que estudia la conversión de al menos 100 plazas temporales en fijas. Los sindicatos le han pedido que amplíe el número a todas aquellas que lleven funcionando más de dos años. No solo en favor de la estabilidad y la reducción de la temporalidad y porque a ello obliga el Estatuto Marco, también para evitar una cascada de reclamaciones judiciales tras el camino abierto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.