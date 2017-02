Bautista frena el ímpetu croata

El tenista castellonense Roberto Bautista no dejó lugar a las sorpresas y derrotó en tres sets al croata Ante Pavic, número 486 de la ATP (6-4, 6-2 y 6-3). Tras la derrota de Pablo Carreño en el partido inaugural, Bautista salió a la pista con la intención de no dejarse sorprender por un jugador de ranking bajo. Con la lección aprendida de que en la Copa Davis no hay rival pequeño, Bautista tuvo enfrente a un jugador que ronda el puesto 500 del mundo, y que no gana un partido ATP desde enero de 2016. A priori, una prueba sencilla que serviría para poner el empate en la eliminatoria y minar las esperanzas croatas, que partían como cenicientas antes del partido entre Carreño y Skugor. No obstante, el comienzo del encuentro asustó, e hizo removerse en su silla a Conchita Martínez, que vio el miedo de que Pavic fuese un lobo con orejas de cordero. Y es que el croata saltó a la pista con los ánimos a Skugor aún en el ambiente, lo que benefició a su juego anárquico. Pavic vivió de sus potentes saques y las subidas a la red para desestabilizar a Bautista que tardó en encontrar su ritmo. Tanto fue así que las primeras ocasiones de rotura cayeron del lado del croata, aunque no pudo aprovecharlas. Sí estuvo más acertado Roberto y a la primera que tuvo cogió delantera en la primera manga, pero se relajó, cedió su saque, y fue sobre el servicio de Pavic cuando cerró la primera manga para España.

Cerrar sobre el servicio del croata le dio al español la ventaja mental de empezar al saque en el segundo set, y no la desaprovechó. El castellonense se anotó tres juegos de manera consecutiva e impuso los peloteos como ley de vida para acabar con una ventaja de dos sets a cero. Una montaña demasiado alta que Pavic ya no pudo escalar a sus 27 años. La mayor experiencia, ranking y calidad tenística de Roberto Bautista inundaron el ambiente en un estadio que se dio por satisfecho tras la victoria de Skugor y no dio signos de vida en el segundo partido de la eliminatoria. El tercer set fue más un paseo para Bautista, que aun así no se relajó en ningún momento y rompió el saque de Pavic en una ocasión para sumar el primer punto español en el cruce ante Croacia. De esta manera, Bautista suma su quinta victoria en Copa Davis, tras la conseguida ante Rumanía para llevar a España al play off del Grupo Mundial.

Con este triunfo España empata una eliminatoria que se complicó con la derrota de Pablo Carreño y en la que el número uno español sacó las castañas del fuego para, calmar los ánimos de los croatas desplazados a Osijek. El equipo capitaneado por Conchita Martínez se queda con la obligación de vencer en la prueba de dobles si no quiere tener que salvar ‘bolas de partido’ en la jornada del domingo, en la que salvo sorpresa volverán a saltar a la pista Roberto Bautista y Pablo Carreño. El punto de dobles se espera que lo disputen Feliciano y Marc López contra Nikola Mektic y Marin Draganja, aunque visto el nivel de Skugor, puede que el capitán croata, Zeljko Krajan, realice algún cambio en la formación.