«Queremos una norma que regule las rehalas»

Goyo Repilado. Goyo Repilado Delegado de Rehalas de FEDEXCAZA

La Federación Extremeña de Caza ha nombrado por primera vez a un Delegado de Rehalas con el objetivo de dar respuesta dentro de la entidad a las necesidades de un sector importante dentro del mundo cinegético. Para ese puesto se ha elegido a Goyo Repilado.

-¿Cuál es la situación de los rehaleros a día de hoy en Extremadura?

-Pues se supone que debería ser buena, porque somos más de 400 rehalas con núcleo y no dejan de salir recovas nuevas.

-En los últimos tiempos abundan los cambios normativos que afectan a las rehalas en distintos puntos de España. ¿Cómo es esa regulación en Extremadura?

-Sorprendentemente el otro día tuvimos una reunión, junto con Arrecal, con responsables de Sanidad Animal, y salimos muy satisfechos porque, aparte de la buena disposición por parte de ellos, se aclararon algunos temas que cuanto menos estaban enrevesados.

-¿Cuáles son los principales problemas de los rehaleros a día de hoy?

-El principal problema somos nosotros mismos, no hay unión en un colectivo fundamental en las monterías. Con lo importantes que somos podríamos arreglar las cosas.

-Es dueño de una recova desde hace más de 30 años. ¿Cómo ha cambiado el sector en este tiempo?

-Pues indudablemente el principal cambio ha sido la comercialización del sector, aunque hace 30 años también había monterías comerciales. Esto conlleva fórmulas de las que salimos poco beneficiados.

-¿Cuál es la relación que tiene con sus perros en el día a día? Lo digo porque muchas veces se traslada una imagen en la que son todos ustedes unos maltratadores de animales...

-Bueno, pues mis perros, como los de la mayoría que conozco, están en condiciones inmejorables en cuanto a cuidados y sanidad. Aparte del afecto personal que les tenemos. Lo que piensen los que están en contra de todo, no me importa. Aunque hay gente que no hace las cosas bien, y eso nos perjudica a todos.

-Por primera vez la Federación Extremeña tiene un delegado de Rehalas. ¿Qué objetivos se ha marcado para los próximos años?

-Pues a largo plazo vamos a intentar conseguir una normativa específica para las recovas, porque actualmente estamos un poco en tierra de nadie, encuadrándonos según les conviene, como animales de producción o de compañía.

-Uno de los grandes problemas de los rehaleros parece ser la falta de unión hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar ante los problemas. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-La verdad es que cada uno vamos por un lado, y es una pena, juntos podríamos mejorar esto, pero a día de hoy me parece imposible. Creo que las diferentes asociaciones tenían que unificar criterios e ir todos en el mismo sentido, pero incomprensiblemente no es así.

- ¿Tienen futuro la rehala y la recova?

-Claro que lo tiene, mientras exista la montería, existirán las recovas, y la montería jamás desaparecerá.