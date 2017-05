Kilian Jornet repite ascenso al Everest con récord de 17 horas

Por segunda vez en la misma semana, el deportista español Kilian Jornet alcanzó la cima del Everest sin oxígeno artificial ni cuerdas fijas con un tiempo récord de 17 horas, según informó su equipo en las redes sociales.

