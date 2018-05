«Me repetía como un mantra lo de 'hay que viajar' de Willy Fog»

Acaba de presentar, junto a Aitor Saraiba, la obra 'Por el olvido', un homenaje al escritor Roberto Bolaño. En septiembre publica 'Roedores', un libro sobre maternidad y pérdida gestacional. Pasa por esta sala de interrogatorios para hablar sobre series, un formato que también ha influido en sus trabajos.

-Se le acusa de serieadicta, ¿se declara culpable o inocente?

- Culpable tardía.

- ¿Y eso?¿Cómo empezó a engancharse?

- Llegué tarde a entender el formato, del mismo modo en que llegué tarde a otras cosas importantes. Cuando vi 'Homeland' lo entendí todo (mis acercamientos anteriores habían sido brevísimos y con prejuicios). 'Homeland' es una maravillosa obra de arte. Después llegaron 'Breaking Bad' y 'True Detective' y ya no paré de buscar.

- Entonces, ¿no consumía de adolescente?

- No guardo ningún recuerdo especial de títulos adolescentes. Veía lo que echaban por la tele: '90210', 'El equipo A', 'Salvados por la campana', 'Cosas de casa', 'Los problemas crecen'... Si las recuerdo con cariño es porque me acercan a la niña que fui y a las relaciones que tejía con mis padres, abuelos y hermana, porque empezaba a descubrir el mundo. Pero siento que iba construyéndome desde otro lugar, con las voces de los personajes de estas series de fondo, sonando en el salón de casa en una televisión encendida porque sí.

- ¿Qué personaje animado le hubiese gustado dibujar?

- Willy Fog. Recuerdo con cariño cuando mis padres me compraron la BSO y cómo me repetía como un mantra su 'hay que viajar'.

- ¿Y qué personaje adulto le resultaría más complicado ilustrar?

- A Lenny Belardo (Jude Law en 'The Young Pope'), con todas sus contradicciones sobre la fe, la fuerza, el poder, lo atemporal y lo místico, la fama...

- Ha caído rendida a la serie de Sorrentino por lo que veo.

- Sí, por la renuncia que contiene y cómo se encaja la historia a un tiempo tan ajustado, por lo complejo de la historia, por la belleza en la narración y en las imágenes.

-¿Con qué serie tenía más prejuicios y luego se le quitaron?

- Con 'Fargo'. Pensaba que era muy pretencioso que alguien, después de la película, se planteara hacer una serie. Estaba convencida de que sería un producto comercial, una estafa. Vi la primera temporada y me pareció magistral. Dibujé a Lorne Malvo y a Lester Nygaard. Volví a ver la serie. Yo, que odio los productos de merchandising, me compré el bolso bordado que vendían en la web. Finalmente fui a la Patagonia y alquilé una furgoneta de gringo y mientras la conducía entre la nieve del sur de Chile, viendo los policías con gorros como los de Bemidji, imaginaba que estaba en Minnesota y no en el sur del continente americano.

- ¿Y con qué personaje se ha sentido más identificada?

- Con Carrie Mathison, por la relación enferma que mantiene con lo que le da la vida, por cómo tiene que trabajarse el respeto en un mundo hecho a la medida del hombre, por lo constante que es cuando ha de defender una idea, por cómo es de exigente y destructiva, por su devoción por el vino.

Segundos de gloria

- ¿Qué serie reivindica más y mejor a las mujeres?

- 'El cuento de la criada'. Parte de una obra maestra que, a pesar de parecer de ciencia ficción, está más cerca de lo que vivimos las mujeres a diario de lo que parece. La reivindico porque es crítica con el contexto, porque es una voz de mujer la que habla por las mujeres, porque consigue trasladar a la pantalla la asfixia y angustia de la obra de Margaret Atwood.

- Postúlese para hacer un cameo.

- En 'The walking dead'. Me encantaría ser Carol, pero mucho me temo que tendría que conformarme con ser un zombi con tres segundos de gloria en plano.

- ¿Algún personaje del que se podría enamorar?

- De Mary Beard haciendo de Mary Beard en 'Roma, un imperio sin límites'. Por la inteligencia con la que cuestiona lo que la historia decidió que nos llegara, porque no tiene prejuicios, porque es incansable, por cómo toca piedras, inscripciones y tesoros, por su humor.

- ¿Y alguno al que no le encuentra gracia por ninguna parte?

- Barney Stinson. Me recuerda a la vasta manada de Barneys que hay en el mundo y que no pertenecen a la ficción.

- ¿Qué malo de todos los tiempos le gusta más?

- Frank Underwood. Por la elegancia e inteligencia de su crueldad.

- ¿Qué pasa, según usted, en las series que luego en el mundo real nunca sucede?

- Que puedes haber matado a doce zombis o acabar de echar un polvo magistral, y parece que acabas de salir de la peluquería.

- ¿Qué serie explica mejor la sociedad actual?

- 'House of Cards'. Cuanta mierda y qué bien tapada, ¿verdad?

- ¿A quién le daría una colleja como las de Sole en '7 vidas'?

- A quienes deciden desde el poder 'lo que es mejor para nosotros' sin tener ni puta idea de qué es lo que realmente necesitamos. A aquellas y aquellos que consideran su intelecto superior a lo que es, e intentan despotricar y aleccionarnos. Y, a ratos, a mi yo adolescente influenciable, ingenuo y complaciente, producto absoluto de este contexto machista que habitamos.

-¿Qué final le decepcionó más?

- El de 'Dexter'. Esperaba algo más complejo.