Muere la princesa Leia

Carrie Fisher, la actriz que dio vida a la princesa Leia en la saga 'La guerra de las galaxias', ha fallecido este martes a consecuencia del infarto que sufrió la semana pasada, según han informado medios especializados. La actriz, que retomó el papel que marco su vida el año pasado, en el 'Episodio VII: El despertar de la Fuerza', ha muerto las 8:55 hora local en un hospital de Los Ángeles, donde había sido hospitalizada el viernes tras sufrir el ataque al corazón justo cuando su vuelo, procedente de Londres, aterrizaba.

A través de un comunicado, su hija ha sido la encargada de anunciar su fallecimiento. "Con una tristeza muy profunda, Billie Lourd confirma que su amada madre Carrie Fisher falleció a las 8:55 de esta mañana", dice la nota. "Era amada por el mundo y será añorada profundamente. Nuestra familia entera le agradece por sus pensamientos y oraciones", añade la nota según la revista People.

La actriz se encontraba de gira por su octavo libro 'Princess Diarist' en el que, entre otras cosas, relataba sus años de adicción a las drogas y trastornos mentales, así como la fugaz relación que mantuvo con Harrison Ford durante el rodaje de la primera entrega, en 1976. Ella tenía 19 años y el 33 y, según dijo, nunca llegó a recuperarse del todo.

Fisher era hija de la veterana del espectáculo Debbie Reynolds, conocida por su papel en 'Cantando bajo la lluvia', y el cantante Eddie Fisher, pero la relación y el hogar feliz en Beverly Hills terminaron cuando Eddie Fisher dejó a Reynolds por su mejor amiga, la actriz Elizabeth Taylor.

La actriz saltó a la fama como la rebelde guerrera princesa Leia en la trilogía original de 'Star Wars', cuyas tres películas (1977, 1980, 1983) se convirtieron en un fenómeno cultural.

Fisher posa con una pistola ataviada como la princesa Leia.

Después de 'Star Wars', recibió el aplauso de la crítica por su trabajo en la comedia 'Cuando Harry encontró a Sally' de 1989, pero ya entonces había empezado a dar la espalda a la actuación y fue en el arte de escribir donde realmente encontró acomodo, no solo en los diversos capítulos que escribió para series como 'Las aventuras del joven Indiana Jones' o 'Roseanne' sino en los libros pseudoautobiográficos, que se caracterizaron siempre por su agudeza y honestidad. Su mayor éxito fue 'Postcards from the Edge', que se convirtió en película en 1990.

A lo largo de los años admitió en varias entrevistas su trastorno de bipolaridad y adicción a los medicamentos y a la cocaína, que usó durante el rodaje de 'El imperio contraataca' (1980). También habló sobre la terapia electro-convulsiva para combatir la depresión, que consistía en pequeñas descargas en el cerebro para desencadenar pequeñas convulsiones.

El pasado año volvía a interpretar al personaje que la hizo célebre y se permitía dar un consejo a Daisy Ridley, la protagonista de 'El despertar de la Fuerza' y esperanzador modelo para heroínas del futuro: "Debes luchar por la ropa que vistas, No seas una esclava como lo fui yo". El Episodio VIII se encuentra ahora en postproducción y se estrenará a finales de 2017.