Un Aleluya con centenares de voces

cáceres. No hay música más típicamente navideña que 'El Mesías' de Händel, aunque en realidad, el compositor alemán recogió en esta obra toda la vida de Jesús y no solo su nacimiento. Pero ese Aleluya tan incrustado en el imaginario occidental suele llegar siempre en estas fechas. Un clásico entre los clásicos que ayer sonó a música celestial. Cientos de voces se unieron en una ambiciosa y participativa experiencia. 240 cantantes aficionados de ocho coros de la región junto al coro de Cámara de Extremadura y solistas como la sorprano Raquel Lojendio, la contralto Gemma Coma-Alabert, el tenor David Alegret y el bajo Enric Martínez Castignani se pusieron bajo la batuta del director vasco Jon Malaxetxebarria.

La Orquesta de Extremadura también formó parte de esta cita musical de altura la que se dio en el Palacio de Congresos de Cáceres, con todas las entradas vendidas y un mar de espectadores en el aforo más grande de la ciudad, que comprende 1.200 butacas. Fue un acto social en toda regla en una fría noche de diciembre, invierno cerrado. Entre las gradas pudo verse a la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y a las consejeras de Cultura Leire Iglesias y de Agricultura, Begoña García Bernal. Además, entre el público, rostros de amantes de la cultura y el arte en la ciudad.

La Obra Social de La Caixa lleva ya 22 años llevando a cabo este tipo de conciertos por distintas ciudades. Para los miembros de las distintas corales ha sido toda una experiencia formar parte de este acontecimiento que no olvidarán. Los ensayos colectivos se han extendido durante 25 horas. El último, el general, fue el jueves y tuvo lugar desde las ocho de la tarde hasta las once de la noche. Miembros del coro Francisco de Sande de Cáceres mostraban su emoción, ya que es un hecho que sin duda formará parte de la historia colectiva de esta formación que tiene 12 años de vida. «Es la primera vez que vamos a interpretar 'El Mesías' y ha sido una experiencia muy gratificante, llevamos ensayando de septiembre, no tiene nada que ver con lo que hacemos habitualmente, hay cosas complicadas, porque actuamos con la orquesta y en inglés», explica Amparo Regodón, la presidenta de esta formación. «Los ensayos con los directores que han venido nos los tomamos como una 'master class', hemos aprendido mucho». Han templado los nervios, igual que los componentes del resto de coros que participaron ayer en esta cita. De Cáceres estaban, además de esta formación, la Coral In Pulso. La Coral Llenerense, la Coral Polifónica Municipal Julio Terrón de Malpartida de Plasencia, el Coro Ad Libitum de Mérida, el Coro de Cámara Ars Nova de Plasencia, los Coros Extremeños de Plasencia y el Orfeón ciudad de Plasencia completaron el elenco participativo de este concierto. Ya son 51.000 personas las que han participado en estos conciertos en 30 localidades de toda España.

Palcos

Estos 240 cantantes amateur ocuparon por completo los palcos laterales del Palacio de Congresos. Vestidos con ropa de calle y sin ningún elemento distintivo de cada una de las formaciones, desplegaron sus voces en distintos momentos de esta obra, un oratorio compuesto en 1741 y que, desde su estreno, no ha dejado de interpretarse. Las partituras, dentro de las carpetas con el logotipo de la obra social de la entidad bancaria, creaban un particular océano de papel en las gradas. Su primera intervención llegó tras la apertura con música solemne que alerta de que el Mesías está a punto de llegar y el papel del tenor. Sobre el escenario, la Orquesta de Extremadura y el Coro de Cámara, que se coordinaron a la perfección con el trabajo que ejecutaron los cantantes de las distintas formaciones. Se pretendía, y a bien que ayer se consiguió en Cáceres, fundir el amor a la música de amateurs y profesionales.