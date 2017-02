Badajoz garantiza la seguridad durante la celebración del Carnaval

«La seguridad está plenamente garantizada en carnavales». Así respondió ayer la primera teniente de alcalde, María José Solana, a las quejas del sindicato mayoritario de la Policía Local.

Aspolobba alertó esta semana de la falta de agentes y advirtió que esa necesidad de policías condiciona la celebración de citas deportivas y festivas los fines de semana. En este sentido, aseguró que el recorrido de la Vuelta al Baluarte se modificó por este motivo y no por el interés municipal de devolver la actividad a su itinerario original. También aseguró que el desfile de las Candelas que se celebra hoy no puede seguir el recorrido que los organizadores pretendían por el mismo motivo. El sindicato avisó en esa mismas declaraciones que celebraciones como el Carnaval precisan de un número importante de agentes policiales.

Los policías mantienen una negociación abierta con el Ayuntamiento para organizar su jornada después de que una sentencia rechazara el pago de los servicios extraordinarios a los agentes el año pasado. El motivo es que no cubren las mismas horas anuales que cualquier otro funcionario público. Muchos agentes trabajan entre 1.100 y 1.200 horas al año cuando la jornada debe ser de 1.650 horas al año más 80 horas que se les pagan de más para domingos y festivos. Solo a partir de entonces podrían cobrar por servicios extraordinarios. Esta sentencia obliga a una nueva organización laboral.

Las negociaciones continúan abiertas, según explicó María José Solana, a pesar de que el Gobierno local quería alcanzar el acuerdo antes de final de año para que 2017 comenzara con la nueva jornada.

El conflicto continúa. Los policías se quejan de la falta de agentes y Solana asegura que la oferta de empleo público se aprobará próximamente. Incluso, apunta a la probabilidad de que se produzca este mes. El Ayuntamiento tiene previsto sacar 14 plazas para policías locales.

Además, la responsable de la Policía Local recordó que la ciudad no solo dispondrá de agentes municipales para esos días, sino que la Policía Nacional, la Guardia Civil y Protección Civil también velarán por que la fiesta se desarrolle sin incidentes. Además, afirmó que los carnavales no se verán afectados por las negociaciones.

Sin embargo, el año pasado sí que se relacionó la presión sindical con la ausencia de agentes a sus turnos. El objetivo de los policías, según se dijo entonces, fue protestar por el impago de los servicios extraordinarios. La noche del sábado faltaron 10 agentes y la del lunes, otros 13. Todos estaban llamados a servicios extraordinarios. De hecho, los agentes encadenaron otras dos citas con bajas masivas, ya que al Carnaval le siguió el maratón de la ciudad. Entonces, 14 agentes de los 52 llamados por servicios extraordinarios faltaron. La tercera fue Los Palomos, cuando 13 de 37 agentes convocados para hacer servicios extraordinarios se ausentaron.

Bajas médicas

El anterior responsable de la Policía Local era Germán López, quien vinculó todas estas bajas médicas a las reivindicaciones laborales. Su sucesora no quiso ayer recoger este testigo y dijo no dudar de que las bajas médicas puedan obedecer a otro motivo que no sea la salud. «Desde que soy concejal no he tenido sensación de epidemia», dijo. Y así quiso realizar un borrón y cuenta nueva en el enfrentamiento que tuvo lugar el año pasado entre los agentes y el Gobierno local. De hecho, Solana dijo que el contacto es fluido y aseguró que ni la reciente cabalgata de Reyes ni el próximo Carnaval están condicionados por la negociación sindical.