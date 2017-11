Visto para sentencia el juicio del ruido, en el que al final se pide más pena a Carmen Heras La exalcaldesa saliendo de la sala de vistas, ayer por la tarde, una vez terminado el juicio. :: armando La fiscal solicita que se investigue si el presidente de la Asociación Contra el Ruido mintió al declarar SERGIO LORENZO CÁCERES. Miércoles, 1 noviembre 2017, 08:42

A las seis menos cuarto de la tarde de ayer quedó visto para sentencia el juicio del ruido, que había comenzado el pasado 20 de septiembre.

Los acusados tuvieron oportunidad de decir una última palabra. Así lo hizo la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal Carlos Jurado, que agradecieron su trabajo a su abogado defensor, e indicaron al tribunal que si no habían acudido los días del juicio no era por desinterés sino por tener que dar clases en la Universidad.

El día anterior la fiscal había señalado que no había cambiado la petición para ellos de 1 año y nueve meses de prisión, y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; pero al final, sí que la había modificado. Solicita para cada uno de ellos dos años de prisión por haber cometido un presunto delito de prevaricación medioambiental, y 10 años de inhabilitación, indicando que si el tribunal decide aplicar el código penal actual, le sume una multa, a cada uno de ellos, de 5.400 euros.

Rebajó la petición de pena para once hosteleros acusados, de tres años a dos años y medio.

Los once hosteleros son los gerentes de los siguientes locales: Sugar, Submarino, Barroco, Latinos, La Belle, Discoteca Down y La Cuerda; dos gerentes de El Maquiavello y otros dos de Tacones.

No se pide prisión, pero sí que atiendan a posibles indemnizaciones, como responsables civiles subsidiarios, al Ayuntamiento de Cáceres y a los propietarios de los locales de La Belle y Tacones.

La fiscal, Olga Suárez, solicitó que se investigue el testimonio de la vecina Pilar B. que declaró que en la Madrila sigue habiendo molestias por ruido, señalando al local que antes se llamaba Pasadena Copas.

Haciendo caso a la petición del letrado de Carmen Heras y Carlos Jurado, Emilio Cortés Bechiarelli, Olga Suárez pidió que se compruebe si el presidente de la Asociación Cacereños Contra el Ruido, Fernando Figueroa, había cometido un delito de falso testimonio, ya que declaró que en la legislatura de Carmen Heras, del año 2007 al 2011, en sus intervenciones en plenos como ciudadano, le había advertido del problema que había en La Madrila con el ruido, cuando el secretario del Ayuntamiento especificó que intervino cinco veces en los plenos presididos por Heras, y que en ninguno habló de ruidos y sí de las competencias de los libreros (él lo es) y de un problema con aguas fecales.

La acusación particular, que representa a Cacereños Contra el Ruido, mantuvo la petición de tres años de prisión para los hosteleros y el año y nueve meses de cárcel para los dos expolíticos.

Imputación selectiva

El abogado de Heras y Jurado pidió su absolución, indicando que no es justo que estuvieran en el banquillo dos políticos que sí intentaron solucionar el problema del ruido. No se explica, dijo, lo que considera una imputación selectiva, al no estar ni el alcalde anterior ni la alcaldesa actual. También responsabilizó al jefe de sanciones, Javier Alonso.

Los abogados del resto de acusados pidieron también la libre absolución de sus representados. Según ellos las mediciones de ruidos hechas por Seprona y la Policía Local, no pueden ser consideradas como pruebas contra los locales, preguntándose algún letrado la razón de que estuvieran acusados los responsables de nueve locales y no otros, cuando también había quejas contra otros bares.

Cuestionaron las declaraciones de varios vecinos que dicen haber resultados afectados en su salud por los ruidos. Indican que, en tal caso, sería por el ruido de la cantidad de gente que se reunían fuera de los locales.