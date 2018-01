«El PGM y la extracción de litio son incompatibles», señala la alcaldesa de Cáceres El ayuntamiento no impulsará una modificación del plan de urbanismo mientras no haya una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto por parte de la Junta de Extremadura EUROPA PRESS Jueves, 18 enero 2018, 18:36

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha asegurado que el Plan General Municipal (PGM) no prevé la explotación minera en la zona de Valdeflores y el ayuntamiento no va a impulsar una modificación del plan de urbanismo mientras no haya una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto de extracción de litio por parte de la Junta de Extremadura.

«Tendrán que convencernos mucho de este proyecto para impulsarlo porque el PGM y la extracción de litio son incompatibles», ha dicho Nevado, quien ha explicado también que el ayuntamiento ha otorgado a la empresa interesada en explotar la mina de litio dos licencias de obra menor «solo para realizar catas de investigación y sondeos», y ha anunciado que la brigada verde de la Policía Local ha ido a examinar la zona y a requerir la documentación de la autorización de las obras.

«Se paralizarán las máquinas si no tienen permiso para el resto de lo que están haciendo», ha dicho la regidora que insiste en que el permiso municipal otorgado es de obra menor y, si se acredita que la empresa que está trabajando allí está realizando otras labores, el ayuntamiento parará los trabajos.

Así lo ha indicado en respuesta a la intervención en el Pleno municipal de la Asociación de Vecinos Sierra de la Mosca quien a través de su portavoz, Montaña Chaves Pedrazo, ha planteado su preocupación por las actuaciones que se están desarrollando en el entorno de la mina de Valdeflores donde, según ha expuesto, se están abriendo caminos, realizando excavaciones y haciendo plataformas que están horadando el terreno.

«La mina arrasará nuestro pequeño Monfragüe y el pulmón verde de la ciudad», ha subrayado en su intervención ante la corporación a la que ha pedido que se vigilen los trabajos y que no se permita este proyecto que afectaría a la fauna y la flora de la montaña y al bienestar de los cacereños.

Así, los vecinos querían saber si se van a tomar medidas en el caso de que estas actuaciones de la empresa que ha presentado el proyecto se estén realizando sin los permisos adecuados y si se va a modificar el PGM para permitir la extracción minera, a lo que la regidora ha contestado que la intención del ayuntamiento es «no» tocar el plan de urbanismo antes de que haya un pronunciamiento de la Junta de Extremadura en modo de DIA. «No se ha dado ni un paso para modificar el plan de urbanismo», recalca.

En esta línea, la alcaldesa ha solicitado a la Junta de Extremadura que la DIA «no tarde cinco años» como pasó con la refinería de Tierra de Barros. «Que no nos estén alterando a los cacereños con algo que a lo mejor no va a ninguna parte», ha dicho Nevado, quien ha insistido en que si la declaración es favorable después serán los cacereño los que decidan qué hacer en la mina. «Somos los que legítimamente deben decidir sobre este proyecto», subraya.

No obstante, Nevado ha pedido a la corporación y a los vecinos que han asistido al Pleno con pancartas de 'No a la mina', que se tenga «prudencia» hasta que se conozcan los detalles del proyecto y a la Junta de Extremadura le requiere «transparencia» para que informe al Gobierno local de todo lo relacionado con la mina. «No podemos opinar sobre un proyecto del que no tenemos un papel», insiste.

En este sentido, ha indicado que la Junta de Extremadura «no ha remitido absolutamente ninguna documentación» al ayuntamiento, aunque sí ha reconocido que ha habido conversaciones con la Dirección General de Minas sobre este proyecto que ha presentado la empresa el pasado 9 de enero. «Es el Gobierno regional quien tiene que conformar este expediente», ha concluido la regidora.