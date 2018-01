El Ministerio del Interior retira la cárcel vieja de su oferta inmobiliaria Instalaciones de la antigua prisión de Cáceres, ya sin servicio. :: / HOY La Subdelegación del Gobierno ya había tenido conocimiento de la decisión de la SIEP, que hasta ahora mantenía a la venta el inmueble MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 5 enero 2018, 23:16

Madrid, Córdoba, Cádiz, Sevilla, Santander... La lista de ciudades en las que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) tiene inmuebles en oferta se puede consultar en Internet. En esa lista ha estado Cáceres con una propiedad singular, la cárcel vieja. El hecho de que el Ministerio del Interior mantuviese a la venta la cárcel, a través de esta sociedad estatal que se ocupa de adecuar, equipar y también amortizar centros penitenciarios, originó debate en la ciudad.

El PSOE, en un escrito remitido al director de Instituciones Penitenciarias en mayo de 2015, ya solicitaba su retirada de ese listado de inmuebles a la venta.

«Su enajenación por ese organismo es poco menos que inviable», planteaba el actual portavoz municipal socialista, Luis Salaya. Han pasado más de dos años y medio desde entonces, pero la situación ha cambiado.

De ello ha tenido conocimiento la Subdelegación del Gobierno, como reconoció a este diario su máximo responsable, José Carlos Bote. La SIEP ya ha retirado de su oferta inmobiliaria la cárcel vieja.

El nombre de Cáceres ha dejado de aparecer entre los municipios con inmuebles disponibles. Lo ha hecho de forma reciente, ya que el pasado 13 de diciembre aún seguía estando allí. Se supo, como informó HOY, después de que la Asociación Memorial en el cementerio de Cáceres (Amececa) enviase un escrito a la Junta de Extremadura en el que pedía su declaración como bien de interés cultural (BIC). María Jesús Criado, presidenta de Amececa, recordaba en ese escrito que la antigua prisión provincial no es un edificio cualquiera, más bien fue «un hito en la época» por sus características arquitectónicas y por el avance social que supuso para los presos.

En definitiva, apuntaba, «un edificio con un enorme significado histórico» –se comenzó a construir en 1934 con Antonio Canales como alcalde–, aunque a día de hoy sufra «deterioro, desmantelamiento y decrepitud», lamentaba Amececa en el documento enviado a la administración regional. En su página web, la SIEP ya ha eliminado toda referencia a Cáceres sobre la posible enajenación de la cárcel vieja.

Hasta ahora figuraba con todos los datos relativos a su ubicación, en la avenida Héroes de Baler, al planeamiento urbanístico por el que se rige o a las dimensiones del inmueble. El único dato que faltaba era el precio de esa posible venta. No llegó a trascender.

Coste

En concreto, la SIEP aludía a un edificio catalogado y calificado como equipamiento municipal en suelo urbano no consolidado. Se informaba de una superficie de 10.300 metros cuadrados con 11.040 de edificabilidad, según constaba en la ficha urbanística que se incluyó en el escaparate inmobiliario de la SIEP.

La vieja prisión aparecía con 11.040 metros cuadrados de edificabilidad

En enero de 2016 se supo que el Ayuntamiento planteaba una cesión gratuita al Estado con el objetivo de recuperar la cárcel para darle utilidad. Había quedado en desuso a partir de 2009 con la apertura del Centro de Integración Social (CIS). El problema es que los primeros informes no resultaron halagüeños. Rehabilitarla se iba hasta los 12 millones de euros. En una entrevista televisiva, la alcaldesa admitió que obtener de forma gratuita el edificio era una oportunidad que no se podía desperdiciar. Elena Nevado comentó la posibilidad de acoger el archivo municipal y una biblioteca pública. Desde el Gobierno central se solicitó un proyecto técnico y una memoria económica, un compromiso de actuación, en definitiva.

La Subdelegación del Gobierno confirmó a este diario que la cesión no se concretó al no presentar esa documentación el Ayuntamiento. También en el Consistorio se admite que las arcas municipales no pueden asumir «la importante cantidad que supone» esa rehabilitación. Existen otras prioridades, de ahí que recuperar la cárcel no parezca viable a corto plazo.

Lo que sí se ha conseguido, al menos de momento, es que Interior no promocione su venta con el objetivo de hacer caja. HOY está a la espera de conocer la versión del Ministerio sobre este asunto todavía.