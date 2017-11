Macondo revive en Cáceres

Cáceres, que ha brindado un homenaje permanente a 'Cien años de soledad' con la incorporación de un barrio llamado Macondo a su callejero, celebró ayer el 50 aniversario de la publicación de la primera edición de la obra más universal de Gabriel García Márquez. Y lo hizo de la mano de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, que organizó varios actos conmemorativos.

El Instituto de Lenguas Modernas acogió por la tarde el coloquio titulado 'Cien años de soledad a sus cincuenta años', que contó con la intervención del novelista Gonzalo Hidalgo Bayal; Jordi Gracia, catedrático de Literatura en la Universidad de Barcelona; los periodistas Jorge Barriuso y Juan Domingo Fernández, subdirector de HOY; y del profesor de Literatura Hispanoamericana en la UEX, José Ignacio Úzquiza, como moderador.

Los participantes evocaron su primera lectura del libro, que salió a la venta en 1967. No les dejó indiferentes, confesaron. «Lo he leído cuatro veces y me lo sigo creyendo todo. Es un libro escrito en estado de gracia», dijo Hidalgo Bayal. «Para mí fue un deslumbramiento. Tuve la sensación de estar ante una obra extraordinaria», apuntó Juan Domingo Fernández, quien se refirió a García Márquez como «un escritor absolutamente descomunal».

Y José Ignacio Úzquiza, contó, a modo de curiosidad, que el primer título que el Nobel de Literatura manejó para la novela fue 'La Casa'.

Gran parte de la obra del autor colombiano se puede contemplar en la exposición que también se inauguró ayer en el edificio de la avenida Virgen de la Montaña: 'El mundo de Gabo en el cincuentenario de Cien años de soledad'. En una vitrinas se expone un ejemplar de esa primera edición de 1967, de la Editorial Sudamericana (Buenos Aires). «Hay muy pocos libros como este en circulación», indica Claudio Pérez Márquez, comisario de la muestra y director del Museo del Escritor de Madrid, de donde proceden los fondos. El precio de este ejemplar en el mercado podría oscilar entre los 2.000 y los 3.000 euros, detalla Pérez Márquez.

Además de libros, en la muestra se pueden contemplar fotografías, vinilos y recortes de prensa con algunos de los trabajos periodísticos más destacados de Gabriel García Márquez. Hay expuesto un ejemplar de 'El otoño del patriarca' dedicado en 1975 a Aurora Bernárdez, la primera mujer de Julio Cortázar. Y en otra vitrina está 'Historia de un deicidio', el volumen que Vargas Llosa escribió sobre el autor colombiano antes de que su amistad se rompiera para siempre. Esta exposición se puede visitar hasta el día 7 de diciembre.

Tres conferencias pronunciadas por la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras completaron el programa conmemorativo. Macondo, el pueblo ficticio de 'Cien años de soledad', revivió ayer en Cáceres.