El Festival de Blues inicia mañana su VIII edición en Cáceres Edición del pasado año en la plaza de Santa María. :: hoy Todos los conciertos serán gratuitos y tendrán lugar en la plaza de Santa María y El Corral de las Cigüeñas hasta el sábado REDACCIÓN CÁCERES. Miércoles, 4 octubre 2017, 07:38

La octava edición del Cáceres Blues Festival reúne, del 5 al 8 de octubre, en dos espacios de la capital cacereña, El Corral de las Cigüeñas y la plaza de Santa María, a artistas de proyección internacional, como Shirley Davis & The Silverbacks o John Nemeth & The Blue Dreamers, según destacó ayer el secretario de la Asociación de Amigos del Blues de Cáceres, organizadores del certamen.

«Aquel que sea amante del blues lo va a disfrutar e incluso para las personas que no son específicamente seguidores le va a resultar verdaderamente agradable», añadió Pedro Rodríguez, quien estuvo acompañado de la alcaldesa y la secretaria general de Cultura de la Junta, Elena Nevado y Miriam García Cabezas, respectivamente. También estuvo presente el director del secretariado de Actividades Culturales de la Universidad de Extremadura, José María Conejero.

El músico estadounidense Earl Thomas será el encargado de abrir el festival mañana, jueves, a las 20,30 horas en El Corral de las Cigüeñas. El viernes, desde las 20,30 horas, la plaza de Santa María contará con tres conciertos de Buddy Whittington & Santiago Campillo, A Contra Blues y John Nemeth & The Blue Dreamers. El sábado, día 7, a las 17,30 horas, en El Corral de las Cigüeñas, estará The 44 Dealers. Más tarde, a las 19,30 horas, en la plaza de Santa María, se abrirá la barra para los asistentes y a partir de las 20,30 horas comenzarán los conciertos de Shirley Davis & The Silverbacks, Lindsay Beaver & The 24th ST. Wailers, y el de Messias & The Hot Tones, que cerrará el festival.

Todos los conciertos señalados son gratuitos.