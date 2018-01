El desfile de Carnaval en Cáceres adelanta su salida a las siete de la tarde Imagen de los participantes en el desfile de Carnaval de 2016. :: hoy Festejos se implicará más en la organización del pasacalles para que no se ralentice tanto y gane en seguridad C. NÚÑEZ CÁCERES. Sábado, 20 enero 2018, 12:09

Cuenta atrás para el Carnaval. Mientras se dan las últimas puntadas a los disfraces y se ensayan las coreografías para lucirlos en el desfile del sábado día 10 también se definen los detalles referentes a la organización. El pasado lunes se produjo la primera reunión de la Asociación Cáceres Carnaval con el Ayuntamiento para concretar aspectos de la celebración de esta fiesta en la ciudad. Una de las novedades de este año es que se adelanta su hora de salida respecto a anteriores ediciones. Saldrá a las siete de la tarde de la Ronda de la Pizarra, y hará su recorrido habitual por la Avenida de la Hispanidad, Avenida Isabel de Moctezuma, Antonio Hurtado, Cánovas, San Antón y Plaza Mayor. Será en la carpa en donde terminará este desfile y donde se fallarán los premios del concurso. La presencia de niños inspira esta demanda de los grupos.

Marisa Iglesias, la presidenta de la asociación carnavalera, explicó también que este año se pretende que el desfile esté más organizado y discurra de manera fluida, con la distancia adecuada entre grupo y grupo y midiendo los tiempos. Son muchas las formaciones que llevan a cabo coreografías y bailes a lo largo del trayecto. Para que no se ralentice el mismo la concejalía de Festejos marcará paradas establecidas a lo largo de la marcha, pero no permitirá paradas no previstas. Según informa el Ayuntamiento será la Policía Local la que se encargará de la organización del desfile.

Año tras año va aumentando el número de participantes que intentan reflotar esta fiesta en la ciudad después de un gran declive. Los últimos desfiles, los de 2016 y 2017, tuvieron más de un millar de participantes.

'In crescendo'

Tal y como explica Marisa Iglesias el interés en participar en esta fiesta ha ido 'in crescendo', sobre todo por la implicación de centros escolares, que aglutinan un buen número de padres y niños. El colegio Alba Plata se ha interesado en formar parte del desfile por primera vez. Se sumará a otros centros de la ciudad que llevan ya varios años de Carnaval.

Marisa Iglesias expresó también que le gustaría que los participantes en la comitiva del sábado se animaran a hacer un segundo «pase» de los disfraces el domingo por la mañana, para dirigirse de manera conjunta hasta la carpa de la Plaza Mayor. «Sería una forma de aprovechar el trabajo hecho y ya a la luz del día», explica esta aguerrida carnavalera, que coordina la organización del desfile y que también forma parte de él dentro del grupo 'El Jaleo', una formación que ha participado durante todos los años del Carnaval cacereño, indistintamente de la etapa de éxito o declive por el que atravesara.