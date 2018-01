«Es bueno tomar cinco huevos a la semana, o más los niños y ancianos» Daniel Lozano ha recibido un premio por sus estudios sobre la curación de la alergia al huevo. :: armando Daniel Lozano Ojalvo, investigador cacereño premiado a nivel nacional, acaba de recibir una beca para investigar, en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, la cura de alergias alimentarias SERGIO LORENZO Cáceres Lunes, 8 enero 2018, 07:27

Cacereño, de 29 años, Daniel Lozano Ojalvo ha recibido hace unas semanas el Premio a la Investigación del Instituto de Estudio del Huevo, dotado con 10.000 euros. Ha sido premiado por sus trabajos para buscar la cura de la alergia al huevo.

Daniel Lozano estudió Veterinaria en Cáceres, y estuvo trabajando dos años en la Universidad de Extremadura en donde hizo el máster de investigación. Luego trabajó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, en donde realizó la tesis doctoral sobre la cura de la alergia al huevo con péptidos, moléculas que son el resultado de la unión de dos o más aminoácidos. Este estudio sobre un tratamiento es el que ha sido premiado. «Nosotros atacamos la alergia al huevo utilizando péptidos. - explica al Diario HOY -. Lo que hacemos es coger el huevo, partirlo en pequeñas porciones que hacen que no den alergia a aquellas personas que lo son, pero van a estimular su sistema inmunológico hacia la tolerancia. Se ha probado en ratones con éxito, y ahora nos acaban de conceder un proyecto de investigación, el Ministerio de Economía, para pasar a aplicarlo a personas sensibilizadas al huevo y a la leche, que es muy típico en niños menores de 8 años. Se empezará en el Hospital Infanta Sofía de Madrid».

El investigador cacereño señala que la prevalencia en niños, de la alergia al huevo, es del 8% y en adultos de un 2%. Los niños al pasar de los 8 años, dejan de ser alérgicos en un 80%. «El problema de esta alergia es que los que lo siguen siendo a partir de los 10 años, son muy alérgicos, por ejemplo les afecta que un cuchillo que ha cortado algo que lleva huevo, un bizcocho por ejemplo, luego corte el pan que se van a comer. La originalidad de nuestro tratamiento es que somos capaces de curar a alérgicos al huevo de más de 10 años, y somos capaces de prevenir esta alergia. Niños con familias en los que es común las alergias alimentarias, pueden ser tratados para que tengan una tolerancia».

Piensa que no se tardará mucho en terminar con la alergia al huevo. Al preguntarle cuándo, responde: «Bueno, las cosas del palacio van despacio y en investigación va más lento. Hay que comprobar, no sólo que el tratamiento es bueno sino que no hace algún tipo de daño. Supone unos cuatro años llevando unos estudios con alta participación. Lo bueno de nuestro estudio es que no se aplican productos sintéticos, no es una molécula que una farmacéutica tenga que producir y comercializar: lo bueno es que curamos la alergia al huevo con el propio huevo. Lo que hacemos es procesar el alimento, con un tratamiento sencillo, de manera que no hay ningún agente externo, ningún químico que influya sobre el tratamiento».

Él defiende al huevo como alimento. Afirma que ya se ha pasado la campaña de desprestigio que sufrió el huevo a partir del año 1973, cuando se llegó a decir que no era bueno tomar más de dos huevos a la semana. Ahora son muchos los estudios que avalan su calidad alimentaria, diciendo que beneficia la salud cardiovascular y aumenta el colesterol bueno, «ahora se afirma que es bueno tomar cinco huevos a la semana, recomendando aumentar el consumo en niños y ancianos».

Una vez que terminó su tesis doctoral Daniel Lozano estuvo en el Instituto Nacional de Investigaciones Agroalimentarias de Francia, trabajando sobre la alergia a la leche. Ahora empieza una nueva etapa como investigador, ya que ha sido becado por la Fundación Alfonso Martín Escudero para investigar sobre la alergia al cacahuete en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York.

Él quiere investigar sobre la manera de terminar con las alergias alimentarias, de las que dice que «sabemos muy poco».