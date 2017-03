El Francés quiere recuperar su atractivo

Ana Gómez coge carrerilla para hablar de las ventajas de aprender la lengua francesa. «Es un idioma que hablan casi 300 millones de personas en 57 países y cinco continentes, es el idioma de la Unión Europea». Gómez, que preside la Asociación extremeña de profesores de francés, Apfex, es una firme defensora de la importancia de la lengua gala en la formación de los niños desde edades tempranas. «Es una lengua romance que les ayuda a estructurar la cabeza y a la que encuentran muchas similitudes respecto al español;la aprenden con facilidad», opina.

Sin embargo, la situación de su enseñanza no está en su mejor momento, ya que, debido a la última normativa aplicada, los alumnos no podrán elegirla para examinarse de ella en Selectividad, la actual Ebau (Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad) para subir nota, algo que automáticamente hace que se pierda su peso específico. Esta profesora del IES El Brocense, que reflexiona en voz alta sobre cómo en España aún no se apoya el plurilingüismo, ya que todo gira en torno al Inglés, subyara que «en Europa los niños tienen segunda y tercera lengua extranjera».

Mucho han cambiado las cosas desde esa escuela previa a la llegada de la democracia, en donde el idioma que se impartía era el Francés. Aún puede oírse aquello de «yo estudié Francés» cuando una persona de cierta edad quiere justificar que no sabe Inglés, el idioma de Internet y de las transacciones comerciales.

El pasado mes de enero tuvo lugar una reunión en Cuenca en donde participaron representantes de las distintas asociaciones nacionales de profesores de francés unidos en la Feapf para determinar las acciones que se van a tomar sobre la modificación de la normativa de las pruebas de acceso a la universidad que limitan la prueba de idioma extranjero a la primera lengua cursada en 2º de Bachillerato. También se pusieron en común las reivindicaciones que se quieren aportar para el futuro Pacto de Educación nacional. Lo que salió de esa reunión fue la necesidad de que se cree un bloque de lenguas extranjeras que incluya Inglés y Francés, y que se repartan las horas, tal y como explica Ana Gómez.

Por todo ello, la Apfex reivindica el plurilingüismo, que los alumnos extremeños puedan elegir el Francés como segunda lengua extranjera como idioma en la Selectividad, tanto como primera lengua del examen como ha sido hasta ahora y también para ponderar o subir nota en Bachillerato, ya que muchos alumnos se ven obligados a dejar de estudiar Francés y a escoger otra materia en 2º de Bachillerato.

A pesar de que el decreto es un mazazo para la práctica de esta lengua, Ana Gómez cree que es positivo que en 1º y 2º de ESO todos los alumnos reciban formación de Francés, aunque en 3º y 4º compita con otras. Varios colegios de la ciudad, como el Prácticas, el Moctezuma, el Francisco de Aldana o el Pizarro imparten Francés como segunda lengua en los últimos cursos de Primaria.

Festival

El pasado día 9 se llevó a cabo el primer ‘Festi-FLE’ (Festival de Francés Lengua Extranjera) y la ‘Première Olympiade de Français’ en Extremadura en la Ciudad Deportiva.

Celia Martín Pelayo, del IES Virgen del Puerto de Plasencia, diseñó una cigüeña en posición de baile y ataviada con boina, pañuelo y baguette bajo el brazo. Jean Pierre fue la mascota oficial de esta cita, en la que predominaron el azul, el rojo y el blanco. Tuvo una parte lúdica en la que los jóvenes pudieron disfrutar de torneo de fútbol, de petanca, hinchables, taller de pintura y cómic, rincón de la francophonie, rincón histórico, danza, canciones y zumba. Además, se realizaron las distintas pruebas de la Olimpiada.

Natalia Fernández Bermejo del IES Francisco de Orellana de Trujillo, María José Jorge Campos, del colegio San José de Cáceres y Clara Cortés Rodríguez del IES El Brocense de Cáceres, María Martín Solano, del colegio San José de Cáceres, Adriana Gómez Barriga y Claudia Sánchez Bravo del IES Francisco de Orellana de Trujillo, Simón Guérin Sanz del IES Torrente Ballester de Miajadas, Laura Durán de Mayoralgo y Fernando Rubio de la Cruz del IES El Brocense son los nombres de los ganadores de las distintas categorías.