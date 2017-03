«Ya no salgo de noche y hago deporte, es un nuevo ciclo mucho más luminoso»

Zenet ha dado un salto de la oscuridad a la luz. De la noche y sus disfrutes a la recompensa de vivir de día, gozar del desayuno y de las mañanas. Ese cambio vital se deja notar en su último trabajo, 'Si sucede, conviene', que presenta el próximo 11 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres (21 horas, de 15 a 18 euros). Es el sexto disco de este malagueño del 67 afincado en Madrid y con un espíritu libre que le hace atrapar muchas corrientes musicales y pasarlas por su tamiz particular, el del jazz. La última vez que Zenet actuó en Cáceres fue en los museos del Pedrilla, en el año 2012. Asegura que tiene «buen público en estas tierras».

¿Cómo definiría este 'Si sucede, conviene'?

Este disco yo digo que lo veo luminoso, sobre todo en relación al anterior. De hecho hasta la portada, y la imagen del disco es muy diferente, en el otro prima el negro, la noche, el humo, y en este predomina el blanco. Contiene géneros que vienen de atrás, como es el jazz de Nueva Orleans. Tenía muchas ganas también de meterme en el mundo cubano, de meterme en ese mundo alegre, luminoso. Y luego también ha sucedido que me he dejado llevar, han ocurrido algunos accidentes que me han parecido maravillosos, por ejemplo 'Mil veces prefiero', que es una belleza de canción de la que yo al principio pensaba que no era para mí, que a lo mejor se la podía dar a otro artista, pero al final la he llevado a mi terreno y ha sido una declaración de principios, es un poco naïf, en la que me dirijo a todos aquellos que, de pequeños, como me sucedía a mí, prefería que ganaran los indios. Eran muchos más chulos, montaban los caballos sin montura, sabían rastrear y la ropa que llevaban era mucho más divertida. Y yo quería tener y vivir un tipi, ser como ellos.

«De pequeño me gustaba mucho más que ganaran los indios, eran más chulos»

¿Ese cambio de aires musicales responde a algún cambio vital?

Yo no sé si eso se expresa y el que escuche este disco lo puede llegar a percibir, pero sí que hay un cambio de actitud, porque hay un ciclo nuevo en mi vida. Después de muchos años he vuelto a ponerme un chandal y descubro el placer en correr entre los árboles, he descubierto un mundo nuevo en el deporte. Eso te da un aire nuevo y una nueva manera de ver la vida. Ya prácticamente no salgo de noche, solo para ir al teatro con mi pareja.

El lanzamiento de este disco ha sido financiado a través de crowdfunding. ¿Cómo se siente al utilizar esta fórmula? ¿Es satisfactorio esto de que la gente confíe en usted por adelantado?

Es algo maravilloso, porque a la gente la vas conociendo a lo largo de las actuaciones, y hacemos reuniones en cada ciudad y cada provincia a la que vamos. Te hace sentir mucho más cerca del público y del mercado. Ahora mismo estaba grabando un mensaje para la boda de un par de fans que van a utilizar mi música como banda sonora. Toda esta gente hace que el mercado sea una cosa mucho menos fría. Durante la grabación fuimos haciendo una especie de diario, es una cosa muy bonita que a mí me gusta mucho. También hemos tirado de la gente para el tema de las portadas, y hemos llegado a hacer hasta 20 diferentes.

¿Cómo se plantea el directo?

Lo planteo como un viaje, es una línea que va oscilando entre distintos estados de ánimo y que termina arriba. Voy con un cuarteto de instrumentos.

Le escuché explicar en una entrevista el origen del título del disco, 'Si sucede, conviene'. Al parecer surgió de un momento de enfado suyo.

Sí, yo estaba enfadado, tenía un cabreo importante y el músico Manuel Machado me dijo eso, que 'Si sucede, conviene', cada vez estoy más convencido de que hay que aceptar las cosas, o doblarlas, tomarnos la vida de otra forma. En realidad, según me han dicho, es una frase que aparece en la obra de Shakespeare, así que es posible que Shakeapeare estuviera en Cuba (risas).